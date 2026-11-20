En Frappé te espera una gran selección de etiquetas y también de delicatessen MATiAS BUSTAMANTE

El 24 de noviembre se celebra el Día del Vino Argentino y Club LA NACION lo festeja con beneficios en seis propuestas que van desde bodegas con más de un siglo de historia hasta las vinotecas más reconocidas de Buenos Aires. Una buena excusa para descubrir nuevas etiquetas, visitar un clásico o renovar la cava con descuento.

Frappé

Sitio web: www.frappe.com.ar

Beneficio: 30% de sábados a lunes y 20% de martes a viernes

El dato: con múltiples tiendas en el AMBA, es una de las cadenas de vinotecas con mayor presencia, con una propuesta que incluye vinos, espumantes nacionales e importados, gin, whisky y una selección de delicatessen

Frappé es un espacio para elegir con calma, con asesores que orientan entre etiquetas de distintas regiones y estilos. Su catálogo combina clásicos del vino argentino con propuestas importadas. Y aunque el beneficio cubre toda la semana, los fines de semana se convierten en la mejor oportunidad para abastecerse.

Bodega Norton

Es una de las bodegas argentinas con más historia, y sus productos lo demuestran

Sitio web: shop.norton.com.ar

Beneficio: 35% para socios BLACK y 30% para Premium en compra online todos los días

El dato: fue fundada en 1895 por el ingeniero inglés Edmund Norton, que llegó a la Argentina para tender las vías del ferrocarril trasandino. Cuando el tren se inauguró, en 1910, el vino Norton fue el que se sirvió a bordo de los vagones durante años.

Con más de 130 años de historia, Norton es uno de los grandes nombres del vino mendocino. Su tienda online ofrece una amplia selección de tintos, blancos, rosados y espumantes de las líneas Colección, Reserva, Privada y Barrel Select, con envíos a todo el país.

El Palacio de San Telmo

Esta vinoteca respira el encantador espíritu de San Telmo y su vibra entre la bohemia y la historia

Red social: www.instagram.com/elpalaciodesantelmo

Beneficio: 20% todos los días

El dato: está ubicado en pleno corazón de San Telmo, uno de los barrios con mayor concentración de propuestas gastronómicas y culturales

El Palacio de San Telmo es una vinoteca de barrio con identidad propia, enclavada en uno de los circuitos gastronómicos más activos de la ciudad. Una propuesta para los que disfrutan de elegir con tiempo, entre etiquetas seleccionadas y el ambiente particular que solo tiene San Telmo.

Luigi Bosca

De sangre, una de las líneas más elogiadas de Luigi Bosca

Sitio web: www.tienda.luigibosca.com

Beneficio: 30% y 15% acumulable con otras promociones, en tienda online todos los días

El dato: fundada en 1901 por la familia Arizu, fue la primera bodega argentina en indicar la variedad de uva en la etiqueta, una práctica que hoy parece obvia

Luigi Bosca es una de las bodegas más emblemáticas de Mendoza, con más de 120 años de historia y cuatro generaciones de la familia Arizu al frente. Desde sus viñedos en Luján de Cuyo elabora una amplia gama de vinos varietales y de alta gama, con el malbec como estandarte pero también con blancos, espumantes y etiquetas íconos que se exportan a más de 50 países. Su tienda online ofrece envíos a todo el país.

Susana Balbo

Susana Balbo es una pionera absoluta en el mundo del vino, y hoy continúa marcando tendencia con la siguiente generación en la empresa

Sitio web: tienda.susanabalbowines.com.ar

Beneficio: 25% para socios BLACK y 20% para Premium en compra online todos los días

El dato: Susana Balbo fue la primera mujer enóloga de la Argentina, recibida en 1981 en la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy es además la primera mujer argentina en integrar el Decanter Hall of Fame, el reconocimiento más prestigioso de la industria vitivinícola mundial.

Considerada la “reina del torrontés” por su trabajo en la difusión de esa variedad, Susana Balbo lleva más de cuatro décadas marcando el vino argentino desde Mendoza. Su tienda online ofrece vinos varietales, de alta gama y espumantes de sus líneas Crios, BenMarco y Susana Balbo Signature, con envíos a todo el país. Un nombre que es, en sí mismo, una garantía de calidad.

Bonvivir

Bonvivir trabaja con etiquetas seleccionadas de bodegas grandes y pequeñas de todo el país

Sitio web: www.bonvivir.com

Beneficio: 20% adicional en vinos de la tienda online todos los días

El dato: se trata del club de vinos online más grande del país: desde 2010 distribuye más de un millón de botellas por año a sus más de 23.000 suscriptores

Bonvivir nació con la idea de acercar buenos vinos directamente del productor al consumidor, sin intermediarios. Su plataforma reúne cientos de etiquetas de distintas regiones, con fichas de cata, maridajes sugeridos y la posibilidad de armar cajas a medida. Para los que quieren explorar más allá de los vinos habituales, es un punto de partida y también un destino.

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

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