Día del Parkinson: ¿por qué se conmemora hoy y cuáles son sus síntomas?

Cada 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson o Día del Mal de Parkinson: una fecha que busca concientizar a la población mundial sobre esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a 1 de cada 100 personas en el mundo y es uno de los problemas neurológicos más frecuentes, luego del Alzhéimer. En esta jornada, se visibilizan cuáles son sus síntomas, que suelen pasar desapercibidos al principio y que se manifiestan generalmente a partir de los 55 años.

Fue en 1997 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró esta fecha, y lo hizo en honor al nacimiento de James Parkinson, un médico clínico, neurólogo, sociólogo y paleontólogo británico, quien —en 1817— fue la primera persona en diagnosticar esta enfermedad que actualmente lleva su nombre. En su libro An Essay on the shaking palsy realizó un estudio extenso sobre una parálisis agitante que presentaba temblores y otros síntomas. El neurólogo francés Jean Martin Charcot decidió denominar a esta enfermedad como Parkinson, 60 años más tarde.

Qué es el Parkinson

Es considerada como una enfermedad degenerativa, progresiva y crónica que padece el sistema nervioso, y por el cual experimenta diferentes alteraciones. Se caracteriza por la aparición de daños neurológicos que provocan falta de coordinación, limitación de movilidad corporal, rigidez muscular y pérdida de control.

De acuerdo a la OMS, el Parkinson suele ser detectado entre los 55 y 60 años Shutterstock

Su aparición se da cuando —por un daño en ciertas células del cuerpo humano— el organismo deja de producir dopamina: una hormona encargada de regular la motricidad de las personas, entre otras cosas. Al disminuir, el individuo experimenta dificultades para realizar ciertas tareas y acciones.

Es por ello que esta enfermedad suele ser diagnosticada una vez que ya se generó cierto progreso, ya que sus primeros síntomas suelen ser inadvertidos, pero se incrementan de forma gradual. De acuerdo a la OMS, suele ser detectada entre los 55 y 60 años, y afecta más a los hombres que a las mujeres. Actualmente, 1 de cada 100 personas mayores de 60 años tienen esta patología.

Cuáles son los síntomas del Parkinson

Las primeras señales de alerta de esta enfermedad son leves y se dan en las manos, brazos, piernas y rostro. Al principio son muy sutiles, por lo que puede que no sean percibidas. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y el deterioro neurológico incrementa, se manifiestan otros signos que dependen de cada persona y de cada caso.

El Parkinson afecta a 1 de cada 100 personas en el mundo

Los síntomas más comunes suelen ser los siguientes:

Temblores : se trata de sacudidas rítmicas involuntarias que comienzan en las extremidades, como las manos o los dedos.

: se trata de sacudidas rítmicas involuntarias que comienzan en las extremidades, como las manos o los dedos. Rigidez muscular : esta es una sensación que causa dolor y limita la movilidad del cuerpo.

: esta es una sensación que causa dolor y limita la movilidad del cuerpo. Bradicinesia : son movimientos lentos que se realizan de manera involuntaria al realizar tareas simples. Esto provoca dificultad a la hora de llevar a cabo ciertas acciones que involucren el uso del cuerpo.

: son movimientos lentos que se realizan de manera involuntaria al realizar tareas simples. Esto provoca dificultad a la hora de llevar a cabo ciertas acciones que involucren el uso del cuerpo. Pérdida del equilibrio : es la sensación de fuerte inestabilidad o mareo. Se hace presente con una postura diferente, generalmente más encorvada, y puede derivar en caídas repentinas.

: es la sensación de fuerte inestabilidad o mareo. Se hace presente con una postura diferente, generalmente más encorvada, y puede derivar en caídas repentinas. Pasos más cortos : se da cuando la persona presenta mayor dificultad a la hora de dirigirse de un lugar al otro y, en muchos casos, arrastra los pies al intentar caminar.

: se da cuando la persona presenta mayor dificultad a la hora de dirigirse de un lugar al otro y, en muchos casos, arrastra los pies al intentar caminar. Pérdida de reflejos: se reduce la capacidad de respuesta y de llevar a cabo movimientos que suelen ser automáticos para las personas.

La OMS señala, también, que muchas veces los pacientes con Parkinson tienen depresión. Si bien no es un síntoma de esta enfermedad, es uno de sus efectos que miles de personas en el mundo experimentan a partir de las limitaciones y la pérdida de control de sus movimientos.

El Día Mundial del Parkinson le recuerda a las personas la importancia de realizar visitas médicas, principalmente en el caso de padecer alguno de estos signos o de contar con antecedentes familiares de esta patología. Esto permitiría retardar su progreso y garantizar una mejor calidad de vida para el paciente.

LA NACION