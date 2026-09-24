Diego, ingeniero químico, sobre cómo limpiar correctamente el inodoro: “Ojo, el vinagre no es desinfectante”

El inodoro es uno de los elementos del baño que requiere una limpieza frecuente, pero mantenerlo en buenas condiciones no implica utilizar una gran cantidad de productos. De hecho, combinar sustancias sin conocer sus componentes puede ser contraproducente y, en algunos casos, provocar reacciones químicas y liberar gases peligrosos.

Para evitar estos riesgos, el ingeniero químico Diego, de la cuenta de Instagram @quimicosparahogar, compartió una serie de recomendaciones para limpiar el inodoro de manera ordenada. Según explica, una de las claves está en diferenciar la limpieza de la desinfección: primero hay que retirar la suciedad visible y recién después aplicar un producto destinado a eliminar microorganismos.

Cómo realizar una limpieza completa del inodoro en pocos pasos (Captura: Instagram @quimicosparahogar)

El especialista mostró el procedimiento en un video en el que también advierte sobre la importancia de utilizar los productos químicos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Además, recomienda prestar atención a la forma en que se aplican los desinfectantes y proteger las vías respiratorias cuando se utilizan productos en aerosol o atomizador.

Otro punto que destaca es que no todos los productos que se utilizan habitualmente para limpiar tienen propiedades desinfectantes. En ese sentido, aclara específicamente que el vinagre no debe considerarse un desinfectante, por lo que su uso no reemplaza a un producto formulado para esa función.

Paso a paso para limpiar el inodoro

Retirar el polvo y los pelos

Antes de aplicar cualquier producto, hay que eliminar los restos de suciedad que puedan encontrarse en el sanitario. “Comienzo por sacudir o soplar el polvo y el cabello”, explicó Diego.

Limpiar el interior con detergente

Luego, se coloca una pequeña cantidad de detergente en polvo y se frota el interior con la escobilla de baño. Una vez terminado, se tira la cadena.

Aplicar el desinfectante

Con la suciedad ya removida, llega el momento de desinfectar. “Ahora vamos a aplicar un desinfectante. Yo uso amoníaco cuaternario, pero pueden aplicar el desinfectante de su preferencia”, señaló el especialista.

En el caso del producto que utiliza, indica preparar una solución con 20 mililitros de amoníaco por cada 500 mililitros de agua, aunque siempre se deben respetar las instrucciones del fabricante.

Proteger las vías respiratorias

Cuando se utilizan productos químicos con atomizador, recomienda tomar precauciones para evitar inhalarlos. También hay que distribuir el desinfectante por las paredes cercanas, la base del sanitario y el suelo.

El desinfectante debe aplicarse después de retirar los restos de suciedad

Dejar actuar el producto

El desinfectante debe permanecer sobre las superficies durante unos minutos antes de continuar con la limpieza. Según explica Diego, entre dos y cinco minutos suele ser suficiente, aunque el tiempo depende del producto utilizado.

Además, realiza una aclaración importante: “Ojo, el vinagre no es desinfectante”. Por eso, su utilización no reemplaza a un producto específicamente formulado para desinfectar.

Pasar un paño húmedo

Para finalizar, hay que utilizar un paño húmedo que sea exclusivo para el sanitario. El especialista recomienda comenzar por las zonas menos contaminadas y dejar para el final aquellas que tienen mayor contacto con la suciedad.

De esta manera, la limpieza se realiza en etapas y permite diferenciar la eliminación de suciedad de la posterior desinfección, sin recurrir a mezclas innecesarias de productos químicos.