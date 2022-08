Discriminaron a un mozo y la reacción del dueño del restaurante fue aplaudida por todos: “Se merece todo”

El rubro de atención en locales gastronómicos muchas veces es menospreciado por los comensales. En un hecho que ocurrió en España fue al revés, ya que los clientes de un local de comida celebraron la actitud del dueño cuando se percató que una persona había discriminado a uno de los mozos.

“¿Sacamos a una familia de la terraza por comentarios xenofóbicos contra un compañero? Lo hicimos. Se merece todo el respeto ¿Perdimos dinero? No. Cuando el jefe recogió las bebidas de la mesa del los impresentables, sin alzar la voz ni una sola vez, las mesas a su alrededor aplaudieron”, escribieron desde la cuenta del lugar llamado O Náutico de Castrelo, ubicado en Galicia, España.

El posteo que se viralizó desde la cuenta del restaurante.

Por la cantidad de mensajes de apoyo en las redes, desde el perfil prometieron dar detalles de lo ocurrido, y cumplieron. “Nuestro CM va a renunciar por estrés. Todos aquellos que estén pensando en venir al restaurante para apoyarnos, por favor programen sus visitas. Gracias a todos”, indicaron.

Al parecer, el conflicto se generó luego de que el cliente exija al empleado hablar en castellano porque no le entendía. Ante esta hipótesis, desde la cuenta explicaron: “No podemos, ni queremos, aclarar más porque está investigando la brigada de información de GC por posible delito de odio. No vamos a reproducir las expresiones ofensivas escuchadas, por razones obvias”.

Trabaja de mozo, fue a limpiar una mesa y lo que vio en una taza lo dejó sin palabras

Un mozo reveló, vía Twitter, el insólito y desagradable escenario que encontró en una taza después de que se retiraron unos clientes. La situación generó mucho asombro y repudio entre los usuarios y no tardó en viralizarse. En ese contexto, muchos aprovecharon para contar otros casos similares que debieron enfrentar en sus trabajos.

El tuit del mozo sobre la taza que se volvió viral Twitter

Lo que mostró la cuenta @SoyCamarero en Twitter sorprendió y asqueó a todos: un cliente dejó un pañal usado dentro de una taza antes de retirarse del lugar. “Muchas gracias, vuelva pronto”, escribió con ironía el autor del tuit para presentar la imagen. Así, además de los cientos de likes que acumuló, muchas personas se expresaron en la red social para mostrar su asombro por el hecho. En la mayoría de los comentarios, manifestaron no entender que se trataba de un pañal, sino que, por el contrario, creyeron que lo que veían eran servilletas dentro de la taza.

“Pañales, pañuelos con mocos, mascarillas, caramelos chupados. Una delicia todo lo que dejan”; “Faltan colillas en el fondo para hacer el combo mortal” y “qué cerda y mal educada es la gente”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en el tuit. Además, hubo quienes opinaron qué harían al encontrarse con esa escena en la mesa. “Voy detrás de ellos y se los estampo en la cara. Soy mamá y antes me lo llevo en la pañalera dentro de una bolsa que siempre dispongo para estas situaciones, no hay excusa. Odio que la gente deje cualquier cosa que no pertenezca al bar”, escribió una mujer.