Un tiktoker descubrió un insólito error en la puerta de un 7 Eleven y se hizo viral: “¿Por dónde entro?”

Hace casi un mes se volvió viral la historia de unos albañiles que hicieron mal una escalera porque chocaba con la pared y ahora este problema volvió a ocurrir. Una cadena de tiendas de conveniencia 7 Eleven se convirtió en el blanco de las críticas luego de que al arquitecto se le olvidara un importante detalle: ponerle entrada al estacionamiento. Aunque parece un elemento que no podría escapar de los planos de una construcción, este establecimiento no tiene ninguna rampa o indicios que señalen por dónde pueden entrar los vehículos. Por supuesto, los usuarios de TikTok no perdonaron el error.

A través de esta red social, el usuario @amorlarios compartió el divertido clip en el que se muestra el estacionamiento sin entrada, lo que no permitiría que los clientes lleguen al sitio y estacionen su vehículo. “Cuando contratan al arquitecto que se graduó online para hacer el estacionamiento. ¿Por dónde entro?” se lee en la descripción.

Así quedó el estacionamiento de un 7 Eleven y se volvió viral

Hasta el momento, la grabación superó las 400.000 reproducciones, los 12.000 “me gusta” y los cientos de comentarios que se burlaron de lo sucedido. “Es para que aterricen los aviones”; “Estacionamiento para motos”; “Están viviendo en el futuro, esperando los autos que vuelan;, “El Seven con helipuerto”, escribieron los usuarios de la red social.

Según lo descrito por quien compartió el video, este comercio se ubica en México, específicamente en Zapopan, Jalisco. Lo que no se detalló es si los constructores ya saben cómo van a reparar este desperfecto o si todo se trató de un plan y no había de qué preocuparse.

La posible solución es lo que causó molestia y todo tipo de opiniones entre los habitantes de esa ciudad, ya que en un fragmento del clip se observó que lo que impide el paso de los vehículos hacia el área de estacionamiento es un grupo de árboles. Así que, al tomar en cuenta cuál es el problema, podría suponerse que la respuesta sería quitarlos para abrir paso a los clientes que acuden en sus vehículos.

Estos son los árboles que obstruyen el estacionamiento del 7 Eleven @amorlarios/TikTok

La reacción de los tiktokeros ante el inédito estacionamiento de la tienda

Lo que más generó intriga e hizo reaccionar a los usuarios fue ese último punto, ya que es probable que estos árboles se tengan que derribar. A la mayoría no le pareció correcto, así que no dudaron en demostrar su molestia en los comentarios. “Espero no le den permiso para quitar los árboles”; “Espero que sea broma y no quiten los árboles”; “Que quiten su camellón que divide los dos estacionamientos, pero ningún árbol”, fueron algunas de las frases.

Por otro lado, algunos se mofaron de la situación con afirmaciones sobre un posible estacionamiento de bicicletas: “Yo paso todos los días por ahí y siempre me preguntaba eso, definitivamente necesitaba ver este TikTok”; “Porfi un estacionamiento para bicis, 7 eleven piensa en los ciclistas”.

Finalmente, hubo otros más que tranquilizaron a todos y especificaron que esos árboles no serían cortados. “Por el tamaño parece que ellos mismos pusieron los árboles”; “Ellos los plantaron, ahí había monte”; “Dice que es en Jalisco y aquí en el reglamento dice que en este tipo de negocios sí o sí debe haber áreas verdes, así que no creo que los quiten”, reaccionaron más personas de la comunidad virtual.