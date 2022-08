Antonela Roccuzzo publicó una selfie en el baño y un detalle en su celular se robó toda la atención

A pesar de haber acumulado más de 20 millones de seguidores a lo largo de los años y de compartir fotos y videos de manera diaria, Antonela Roccuzzo se caracteriza por mantener un perfil bajo. Los detalles que comparte en sus redes sociales no revelan mucho sobre su intimidad y, más allá de que es una apasionada por la moda y que disfruta la actividad física, no se conocen cuáles son sus intereses o hobbies. Por eso, sus fans siguen sus pasos con atención para ver qué descubren sobre su vida. Como resultado, una reciente publicación generó revuelo por un detalle en su funda de celular que reveló un particular gusto.

Antonela Roccuzzo es una apasionada del deporte Instagram / antonelaroc

Antonela Roccuzzo alcanzó la fama y el reconocimiento internacional casi de casualidad. Ella simplemente se enamoró y decidió construir una familia con un hombre que, con el paso del tiempo, se transformó en uno de los futbolistas más destacados del mundo. Por ende -y aunque disfruta de los beneficios que le trae su posición-, nunca fue adepta a compartir su vida privada más allá de lo estrictamente necesario.

Lo que sus fans conocen sobre ella es gracias a sus eventuales posteos -su gusto por el deporte, su habilidad con las poses de yoga, su pasión por la moda y lo mucho que disfruta los momentos junto a sus hijos- y a sus apariciones en eventos públicos, en donde su forma de comportarse, tanto con su familia como con la prensa, refleja parte de su esencia.

Antonela Roccuzzo instagram @antonelaroccuzzo

Es por eso que una de sus más recientes Historias de Instagram generó tanto revuelo. Parada en el baño de su casa, posó frente al espejo para registrar con una foto el conjunto que eligió para cumplir sus responsabilidades del día: un jean recto tiro alto con cancheros cortes en la rodilla y un top color negro con escote en corazón acompañado por un bolso de diseñador y accesorios dorados.

Pero, a su vez, la cámara captó la funda de su celular en donde se pudo ver, a pesar de la distancia, una llamativa imagen. En un fondo de arcoíris, se destacó la figura de Sailor Moon, el personaje principal de la serie de dibujos animados que lleva el mismo nombre.

La imagen de Sailor Moon que Antonela Roccuzzo tiene en la funda de su celular

Publicada por primera vez en diciembre de 1991, Sailor Moon es un manga -historietas de origen japonés- creado por la ilustradora Naoko Takeuchi. Debido a su popularidad, un año más tarde fue adaptada a la versión televisiva y se transformó en el anime más conocido de todo el mundo.

Su historia sigue la vida de Usagi Tsukino, una adolescente cuya vida da un inesperado giro cuando descubre que forma parte de las Sailor Senshi, un grupo de superheroínas que luchan por proteger el sistema solar. Bajo el pseudónimo de Sailor Moon, comienza una aventura que la llevará a enfrentarse a diversos villanos con el fin de proteger al planeta y salvar a la princesa de la Luna.

Sailor Moon es uno de los personajes más populares de la cultura pop y su historia se adaptó, además de la televisión, a obras de teatro, películas y hasta videojuegos.