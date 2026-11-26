Sucedió en Noruega, en 1877. El capitán Helly Juell Hansen necesitaba proteger a su tripulación de las gélidas y extremas condiciones del mar. Fue así que comenzó a desarrollar una serie de prendas impermeables y flexibles, marcando el inicio de una firma que de ahí en más se enfocaría siempre en la innovación y la protección: Helly Hansen.

La marca fue fundada en 1877 por un capitán de barco noruego que necesitaba proteger a su tripulación de los mares gélidos.

Una nota clave de sus productos es que su evolución se ha nutrido de la experiencia de los propios profesionales del mar y la montaña. Pionera indiscutida en innovación textil, la marca desarrolló los primeros tejidos elásticos impermeables, y continuó luego marcando hitos con la incorporación de polars en la década de 1960 y las primeras capas térmicas en los ‘70, con tecnología respirable LIFA®. A estos avances se sumaron otras tecnologías propias como H2Flow™ (para regular la temperatura corporal), LIFALOFT™ (de aislamiento térmico liviano) y su sustema waterprfof HELLY TECH®.

Helly Hansen fue pionera en enseñar a vestirse "por capas" para regular la temperatura corporal, desarrollando tecnologías propias que son su sello de identidad.

El referente mundial en indumentaria deportiva extrema

Helly Hansen llega hoy a más de 40 países, y son alrededor de 55.000 los profesionales que usan sus prendas, incluyendo entre ellos a atletas olímpicos, equipos nacionales y cerca de 200 centros de esquí y operaciones de guías de montaña alrededor del mundo.

Helly Hansen aplica el minimalismo nórdico: cortes limpios, colores muy bien combinados y detalles pensados para la utilidad. Marius Beck Dahle

La marca trabaja bajo un enfoque integral que contempla valores éticos, derechos humanos y cuidado del medio ambiente, promoviendo el uso responsable y el disfrute de los océanos, las montañas y la naturaleza.

La llegada de Helly Hansen a la Argentina amplía ahora la propuesta de Scandinavian en el segmento outdoor y fortalece así la oferta de indumentaria y equipamiento premium para actividades al aire libre que ya integran marcas internacionales como Eddie Bauer, Nexxt y Spyder.

Explorá todo el equipamiento para moverte en www.scandinavian.com.ar

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