Diseñada para climas de mar y montaña: llega al país la histórica marca de indumentaria Helly Hansen
La firma noruega elegida por atletas olímpicos y más de 200 estaciones de ski del mundo arriba ahora al país y amplía la propuesta de la tienda de outdoor Scandinavian
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Sucedió en Noruega, en 1877. El capitán Helly Juell Hansen necesitaba proteger a su tripulación de las gélidas y extremas condiciones del mar. Fue así que comenzó a desarrollar una serie de prendas impermeables y flexibles, marcando el inicio de una firma que de ahí en más se enfocaría siempre en la innovación y la protección: Helly Hansen.
Una nota clave de sus productos es que su evolución se ha nutrido de la experiencia de los propios profesionales del mar y la montaña. Pionera indiscutida en innovación textil, la marca desarrolló los primeros tejidos elásticos impermeables, y continuó luego marcando hitos con la incorporación de polars en la década de 1960 y las primeras capas térmicas en los ‘70, con tecnología respirable LIFA®. A estos avances se sumaron otras tecnologías propias como H2Flow™ (para regular la temperatura corporal), LIFALOFT™ (de aislamiento térmico liviano) y su sustema waterprfof HELLY TECH®.
El referente mundial en indumentaria deportiva extrema
Helly Hansen llega hoy a más de 40 países, y son alrededor de 55.000 los profesionales que usan sus prendas, incluyendo entre ellos a atletas olímpicos, equipos nacionales y cerca de 200 centros de esquí y operaciones de guías de montaña alrededor del mundo.
La marca trabaja bajo un enfoque integral que contempla valores éticos, derechos humanos y cuidado del medio ambiente, promoviendo el uso responsable y el disfrute de los océanos, las montañas y la naturaleza.
La llegada de Helly Hansen a la Argentina amplía ahora la propuesta de Scandinavian en el segmento outdoor y fortalece así la oferta de indumentaria y equipamiento premium para actividades al aire libre que ya integran marcas internacionales como Eddie Bauer, Nexxt y Spyder.
Explorá todo el equipamiento para moverte en www.scandinavian.com.ar
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