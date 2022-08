Diseñó un tatuaje con flores soñado, pero lo que le hicieron la dejó sin palabras

Los tatuajes son para muchas personas obras de arte que llevarán en la piel por siempre, y por ese motivo piensan muy bien los diseños para que posteriormente el tatuador haga su trabajo. Para esta joven, sin embargo, la experiencia no fue la mejor y decidió contar su historia en las redes sociales, donde sorprendió a todos por su desenlace.

Tiffany Ann es una tiktoker que relató que antes de su cita con el tatuador, le había enviado varias fotos de los diseños que quería que le haga en el brazo, todos basándose en hortensias que buscó de diferentes colores.

La usuaria mostró cómo quedó el tatuaje y se desilusionó

Pero, más allá de su anhelo por el diseño, lo cierto es que cuando el hombre terminó el tatuaje y ella lo vio, se llevó una gran desilusión. “Ahora tengo bayas blandas y crujientes en mi brazo de por vida”, escribió junto al video donde mostró lo que pidió y lo que obtuvo como resultado, según consignó The Sun.

El modelo que le envío a su tatuador para que busque inspiración.

Si bien muchos de los comentarios en el video fueron comprensivos, algunos sugirieron que tal vez la mujer no había hecho la investigación necesaria de antemano sobre el diseño en cuestión.

“Todas esas fotos son súper diferentes, así que entiendo si ese tatuador no sabía lo que realmente querías. Además, generalmente te muestran el diseño antes de tatuarte o aún puedes ver la plantilla. Y viste esa ubicación todo el tiempo, ¿por qué no detuviste al artista?”, le preguntó un joven. “Tenés que encontrar un artista que haya hecho el estilo que estás buscando. No cualquier tatuador”, agregó otro. Además, hubo quienes bromearon sobre la apariencia del tatuaje y compararon el resultado con “goma de mascar usada” y “un cono de nieve derretida”.

El resultado final que fue lejos de lo esperado.

Ante esto, un usuario le dejó una recomendación a la joven: “Puede arreglarlo alguien que se especialice en el estilo que deseas y en los encubrimientos. Se verá mejor con más sombras”. Por último, otra persona sentenció tajante: “Es responsabilidad del artista y del cliente, pero al final esto es culpa del artista”.

Se tatuó los ojos y quedó ciega durante tres semanas

Dentro del mundo de los tatuajes, una joven intentó ir un poco más allá y quiso tatuarse los globos oculares. Tras hacerlo, tuvo una consecuencia grave: quedó ciega durante tres semanas.

“Era completamente incapaz de ser una persona independiente. El tortuoso procedimiento me hizo soportar cuatro inyecciones de jeringas en cada uno de mis globos oculares”, expresó en un posteo en las redes.

El rostro de la modelo australiana después de someterse a un tatuaje en sus globos oculares Foto: @amberluke666

En declaraciones al sitio Barcroft TV, precisó: “Ni siquiera puedo empezar a describir cómo fue la sensación. Una vez que la tinta penetró el globo ocular, sentí que el tatuador agarró diez fragmentos de vidrio y me los frotó en el ojo. Fue bastante brutal”.

Su historia con los tatuajes comenzó desde muy chica. A sus 16 años, decidió enfrentarse a la aguja para entender de qué se trataba una marca indeleble en el cuerpo. A partir de ese momento, sintió una sensación diferente a las demás y entendió que ese era su camino.