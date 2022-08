Mostró cuánto cuesta un paquete de yerba en un supemercado de California y lo mataron al hacer el cambio de dólares a pesos

Facundo Hernández es un argentino que reside en Estados Unidos y que se dedica a compartir con sus seguidores cómo es su vida en este país, además de mostrar el precio de algunos productos que encuentra en la nación norteamericana. En esta ocasión, habló sobre la yerba mate, un elemento típico de Argentina, y expuso que el costo de un paquete de medio kilogramo le parecía excesivo. Se volvió viral de inmediato, ya que causó debate entre los usuarios de TikTok.

A través de su cuenta @argentiniankingg, el tiktoker compartió un video con un recorrido por un supermercado de Malibú, en California, en donde se encontró con la sección en la que estaba la yerba así que, emocionado, se dirigió a revisar el precio y se llevó una sorpresa. Dos bolsas de 500 gramos tenían un costo de 15 dólares cada una.

Un tiktoker muestra cuánto cuesta la yerba mate en Malibú

Él hizo el cálculo aproximado y las conversiones y escribió en la descripción: “5200 pesos argentinos el medio kilo de yerba mate en USA”. Para él fue bastante elevada la cifra, pero los tiktokeros rápidamente se concentraron en un error.

Hay que destacar que un dólar estadounidense, al cambio oficial, equivale aproximadamente a 132 pesos argentinos, por lo que un kilogramo de yerba mate en ese supermercado costaría 3957,31 pesos del país latino, en lugar de los 5200 que planteó Facundo. No obstante, si se toma el cuenta el tipo de cambio blue, también al lunes 1 de agosto, los 15 dólares llegan a 4200 pesos. Ese mismo cálculo hicieron los usuarios de esta red social, por lo que no dejaron pasar la oportunidad de hacérselo saber. “¿En qué mundo vivís?”, “Esa no es la cuenta real”, fueron algunos de los comentarios en los que se refutó el contenido de su clip.

El inesperado debate por la yerba mate entre los usuarios

Hubo usuarios que en lugar de centrarse en el precio de la yerba decidieron debatir entre la calidad que se encuentra en diferentes países de América Latina. Y es que el tiktoker dijo que los latinos comenzaban a pisar cada vez más fuerte en Estados Unidos, ya que tenían su propia sección de yerba, pero en las reacciones algunos argentinos recalcaron que esta infusión no era originaria de todos los países de Latinoamérica, por lo cual predominaba el poder argentino en lugar del latino. “Latinos no, argentinos”, puntualizaron.

Este último comentario fue la razón por la que personas de distintos países discutieron sobre cuál yerba era mejor, si la de Argentina, Uruguay o Brasil: “¿Y ahora los argentinos no son latinos?”, le preguntó una persona a quien dijo que los de ese país eran quienes se implantaban en territorio estadounidense. “Sí, ¿pero en México, Colombia o Perú toman mate?”, fue lo que respondió el otro en este acalorado debate.

Esta es la yerba mate que el tiktoker mostró en su video

Ahí comenzó la guerra de yerbas, ya que una persona respondió que la verdadera infusión de mate era una delicia de Uruguay, mientras que otro dijo que en realidad era de Brasil porque los argentinos solo bebían hierbas con “palitos” en lugar de las hojas originales.

Finalmente, algunos tiktokeros concluyeron en los comentarios que seguramente el precio de la yerba que expuso Facundo era más elevado porque era la original de Brasil.