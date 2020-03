Donas y otros platos típicos de los EE.UU. que conquistaron Buenos Aires

Rodolfo Reich SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de marzo de 2020 • 14:54

Entre las muchas gastronomías que hay en el mundo, la de los Estados Unidos no suele estar en la lista de las más prestigiosas y conocidas más allá de sus propias fronteras. De hecho, si hiciéramos un ranking, las primeras posiciones estarían reservadas antes para cocinas de España, Italia y Francia; de México y de Perú; de Asia, Vietnam, China, Japón, Corea o Tailandia. Pero de a poco esto está cambiando, con cada vez más restaurantes y bares que replican la cocina de Norteamérica en lugares tan distantes como Buenos Aires. Hablamos de especialidades que incluyen las consabidas ribs con barbacoa, las ya omnipresentes burgers con cheddar, los bagels con salmón, el hot pastrami, las infinitas cheesecakes o el delicioso pollo frito, entre muchas otras.

Son varias las posibles causas que dan cuenta de esta expansión culinaria en el mundo. Por un lado, es innegable el influyente poder que tiene la cultura pop, con Hollywood a la cabeza. También, son muchos los que viajan a Estados Unidos y luego vuelven a sus países de origen, con ganas de replicar lo que comieron allí. Y, como contracara, también están los propios norteamericanos que emigran llevando sus sabores y tradiciones en la valija. Aquí, tres platos típicos de EE.UU. para probar en la ciudad porteña.

Donuts y bagels en Donut Garage

"Lo que hacemos no tiene nada que ver con las donuts de Homero Simpson. Lo que pasa es que en Estados Unidos tenés dos tipos de donuts, las masivas, al estilo de Dunkin' Donuts, y lugares como The Salty Donut, donde todo lo que hacen es artesanal. Nosotros apuntamos a lo segundo: no usamos colorantes ni saborizantes, las mermeladas son 100% caseras, lo mismo los glaseados", explica Tomás Sarni, uno de los socios detrás de Donut Garage . El lugar abrió primero con venta exclusiva por Instagram, luego comenzó a enviar por Glovo, hasta que finalmente inauguró local a la calle, un pequeño take away en el barrio de Belgrano. "Como las donuts son para la mañana y la tarde, sumamos un producto para el almuerzo, los bagels", explica.

Donuts y bagels comparten características en común (la forma circular, el hueco en el medio y un levado lento de hasta 48 horas en frío), pero también muestran grandes diferencias. La donut es frita, dulce, esponjosa (cercana a nuestra bola de fraile); el bagel es salado, crocante por fuera, y lleva doble cocción (primero se hierve, luego se hornea). En Donut Garage hay para elegir: donuts clásicas como la Cinammon, con azúcar negra y canela; y donuts más creativas como la Boston Cream, una bomba rellena de crema pastelera y bañada en chocolate ; o la apple crumble, repleta de manzanas caramelizadas. Entre los bagles, está el de salmón ahumado y queso blanco , el caprese (muzza, tomate, albahaca) y el New York, con cheddar, huevo y panceta, entre otros. Dirección: Moldes 1698

Pizza de pepperoni en New York Style Pizza

Si bien la pizza se come, y mucho, en todo el planeta, son pocos los lugares que realmente logran mostrar una identidad propia respecto a esta especialidad italiana. Nápoles, claro, está a la cabeza. Lo mismo pasa con Roma, e incluso con Buenos Aires, con nuestras pizzas altas y chorreantes, cocinadas en viejos hornos de leña. Pero también Estados Unidos tiene algo para aportar en esta materia, en especial desde la ciudad neoyorquina, con una pizza con características únicas. " Tiene 45 centímetros de diámetro, es bien finita en el centro y se va engordando hacia los bordes . Se amasa a mano, haciéndola volar en el aire. Es una pizza de ocho porciones, que se pueden doblar para comer", explica Raúl Bonetto, creador de New York Style Pizza , que supo ser la primera pizzería especializada en este estilo en Buenos Aires. Raúl sabe de lo que habla: vivió 25 años en Nueva York, y durante ese tiempo tuvo dos pizzerías en pleno Manhattan.

Con una masa que leva por 30 horas en heladera, la pizza de New York Style es bien sabrosa, flexible pero sin perder el punto de crocante. Dos porciones alcanzan para un almuerzo rápido de fin de semana. Hay sabores poco habituales, como la de pollo con salsa barbacoa; la de espinaca, ricota y mozzarella; la de panceta ahumada, provolone y pesto; y la más clásica y siempre recomendada, la de pepperoni , con generosas rodajas de un salame intenso y algo picante, elaborado especialmente para esta casa siguiendo una tradicional receta ítaloamericana. Dirección: Gorriti 5881

Mac & Cheese en Chiken Bros

Un verdadero clásico infantil de los Estados Unidos, de esos comfort food que se llevan en el corazón (y en las arterias). " Es lo que comías cuando llegabas a tu casa de la escuela, cuando tu mamá no sabía qué cocinar y quería hacer algo rápido y que te llene ", cuenta con indisimulada nostalgia Justin Cloude, creador junto a Timmy Jackson de Chicken Bros , el local especializado en pollo frito al estilo sureño de los Estados Unidos (y que este 2020 sumará sus primeras franquicias). "Cuando comés un Mac & Cheese te transporta a un sentimiento querido de la niñez. Lo que buscamos es llevar ese sentimiento a un paladar más adulto", explica. Así, en este local, junto a las alitas de pollo y los jugosos tenders, ofrecen cuatro versiones de esta icónica mezcla de pasta corta y queso.

El clásico, con una base de macarrones (usan lo que acá llamamos "coditos"), salsa blanca, cheddar americano, mozzarella y parmesano, todo gratinado en horno hasta quedar crocante en la superficie . Luego está el Buffalo Mac & Cheese, con cuadraditos de pollo, nachos y una salsa picante dominada por la cayena y el vinagre. También el Mac & Triple Cheese, que no es más que la versión clásica con pechugas de pollo rebozadas por encima. Y, por último, el Veggienator, con un mix de verduras horneadas mezcladas entre la pasta. Un plato bien ATP, pero especialmente muy buscado por los expats cuando están extrañando el hogar.