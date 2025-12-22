Cómo será el nuevo predio de Costa Salguero

El gobierno porteño adjudicó la concesión del predio Costa Salguero a la Unión Transitoria de Empresas conformada por Publirevistas y AGEA, socias en Exponenciar S.A., que tendrá a su cargo la gestión y puesta en valor del histórico complejo durante los próximos diez años. La propuesta ganadora contempla una inversión superior a $13.200 millones, destinada a reconvertir el predio en un moderno centro de exposiciones, eventos, cultura y esparcimiento, integrado al río y a la ciudad.

El proyecto busca consolidar el área como un espacio recreativo, cultural y gastronómico de escala metropolitana, con fuerte impronta ambiental y sustentable. Según se informó, el predio permanecerá abierto durante todo 2026, con una agenda activa de exposiciones y congresos, mientras en paralelo se ejecuten las obras de remodelación y ampliación previstas.

El complejo cambiará su denominación y pasará a llamarse Buenos Aires Ferial, “una marca que buscará expresar su nueva identidad como polo de exposiciones, congresos y eventos de alcance nacional e internacional, en línea con el proceso de transformación integral del predio”, según explicaron voceros de la nueva concesionaria.

Publirevistas y AGEA son socias en Exponenciar S.A., una empresa con más de dos décadas de trayectoria en la organización de ferias y exposiciones de alcance nacional e internacional. Entre sus principales hitos se destacan Expoagro, la mayor muestra agroindustrial del país que se realiza cada marzo en San Nicolás, y Caminos y Sabores, la feria gastronómica y turística más convocante de la Argentina. A su vez, la compañía co-organiza exposiciones ganaderas en Corrientes y Chaco y el Congreso de Aapresid en Rosario.

La nueva Costanera Norte

El objetivo principal de los nuevos concesionarios será consolidar a Costa Salguero como un centro de exposiciones, centro de eventos y centro cultural, incorporando una amplia variedad de usos complementarios que garanticen actividad durante todo el año y en diferentes franjas horarias. Entre ellos se incluyen locales de venta al público, espacios culturales y de lectura, propuestas deportivas, áreas de entretenimiento, bares y restaurantes, patios y mercados gastronómicos, oficinas, espacios de trabajo colaborativo, estacionamientos y alojamiento turístico hotelero.

El actual complejo, delimitado por la costa del Río de la Plata, la avenida Costanera Rafael Obligado y la ribera del Arroyo Ugarteche, será repensado y puesto en valor, priorizando la reutilización de los edificios existentes y la incorporación de nuevas infraestructuras que amplíen su capacidad operativa. En ese sentido, el plan contempla la ampliación del centro de convenciones con un nuevo pabellón, en reemplazo del actual pabellón 6, que incorporará una terraza verde con parquización, paneles solares y sistemas de recuperación de aguas de lluvia.

La intervención arquitectónica buscará una integración paisajística entre los edificios, el parque adyacente, el puerto y el río. Para ello, se eliminarán las fachadas opacas o ciegas y se priorizarán frentes vidriados, generando mayor transparencia, continuidad visual y una relación más fluida entre el interior del predio y el espacio público.

El proyecto concibe áreas verdes de uso público integradas al predio ferial, espacios habilitados para intervenciones artísticas y actividades culturales, y un sendero para bicicletas que fomente la actividad física y el contacto con la naturaleza.

La gastronomía tendrá un rol central, con frentes activos sobre la Avenida Costanera Rafael Obligado y el Camino de la Ribera, donde se desplegará una oferta diversa con nuevos puntos de encuentro frente al río.

Uno de los pilares del plan de inversión es la construcción sustentable. El diseño incorpora criterios de eficiencia energética, uso responsable de los recursos y confort para los usuarios, en línea con la normativa ambiental vigente. La utilización de energías renovables, en particular energía solar, permitirá reducir costos operativos y minimizar el impacto ambiental.

En conjunto, la instalación prevista permitirá evitar la emisión de unas 29 toneladas de CO₂ equivalente por año, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono del predio. Además, se llevarán adelante refacciones integrales en los edificios existentes, con mejoras en sanitarios, instalaciones eléctricas y sistemas de abastecimiento, modernizando la infraestructura y optimizando su capacidad operativa.

Nuevo vínculo

Más allá de la inversión edilicia, el proyecto apunta a recuperar el vínculo histórico entre la ciudad de Buenos Aires y el Río de la Plata. “La propuesta busca generar un espacio vivo, accesible y seguro, que funcione como punto de encuentro para porteños y visitantes, y que consolide a Costa Salguero como uno de los grandes polos de eventos y esparcimiento de la ciudad”, explicaron en la empresa concesionaria.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires consideró a la propuesta presentada por los socios de Exponenciar como la más beneficiosa para la Ciudad, al combinar varios factores: una mayor inversión económica, una propuesta de canon mensual competitiva y una serie de beneficios indirectos que la posicionaron como la alternativa más conveniente entre todas las ofertas evaluadas.