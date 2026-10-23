Eduardo Galeano, escritor uruguayo, sobre la migración: “En inmensas caravanas, marchan los fugitivos de la vida imposible”

La migración aparece en la obra de Eduardo Galeano como una expresión de la desigualdad y el despojo. En Bocas del tiempo, el escritor uruguayo describe a quienes abandonan sus hogares para escapar de la violencia, la pérdida del trabajo y la destrucción de sus tierras.

Eduardo Galeano y su reflexión sobre la migración: las claves de su mirada sobre el éxodo humano

En el texto “Los emigrantes, ahora”, incluido en el libro Bocas del tiempo, Galeano utiliza una comparación entre los desplazamientos de distintas especies animales y los movimientos humanos para introducir el problema.

En el texto Los emigrantes, ahora, Galeano contrapone las migraciones naturales sin fronteras de especies como mariposas, golondrinas, flamencos, ballenas y salmones con los límites impuestos al éxodo humano

Las mariposas, las golondrinas y los flamencos buscan escapar del frío; las ballenas se trasladan hacia otros mares, mientras que los salmones y las truchas siguen el curso de los ríos que necesitan para vivir. El escritor presenta estos recorridos como desplazamientos que se realizan a través de caminos naturales, sin las restricciones que caracterizan al éxodo de las personas.

La diferencia aparece cuando aborda la situación de quienes deben abandonar sus hogares: “No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano”. La frase resume que las personas que buscan escapar de situaciones extremas deben enfrentarse a límites territoriales, dificultades económicas y barreras que pueden impedirles llegar a destino.

El autor profundiza esa imagen: “En inmensas caravanas, marchan los fugitivos de la vida imposible”. La descripción coloca en el centro a quienes no encuentran condiciones para permanecer en sus lugares de origen.

Galeano también señala que esos movimientos se producen en diferentes direcciones. En su descripción, las personas viajan desde el sur hacia el norte y desde el este hacia el oeste, en una imagen que representa la búsqueda de oportunidades más allá de las fronteras.

Sin embargo, el escritor no presenta ese recorrido como una travesía sencilla ni como una garantía de mejora. Por el contrario, subraya que quienes parten lo hacen después de haber perdido algo fundamental: la posibilidad de permanecer en el lugar al que pertenecen.

Las consecuencias de la migración en el texto de Galeano

La reflexión de Bocas del tiempo adquiere un tono todavía más dramático cuando el escritor describe el destino de quienes no consiguen llegar a su objetivo.

El viaje puede terminar con la muerte en el mar o con cuerpos que quedan bajo tierra en el territorio al que intentaban llegar. De esta manera, Galeano incorpora a su relato a quienes desaparecen durante el recorrido y no logran completar la búsqueda de un lugar seguro.

El autor reflexiona sobre cómo las barreras geográficas, económicas y territoriales convierten los trayectos de los migrantes en verdaderas travesías

El texto también plantea una reflexión sobre la manera en que esas experiencias pueden quedar fuera de la memoria colectiva. La muerte en el mar y la desaparición de personas durante el viaje aparecen como desenlaces de una búsqueda que comenzó con la necesidad de escapar de circunstancias adversas.

Bocas del tiempo, el libro de Galeano que reúne historias sobre el mundo

La reflexión sobre los emigrantes forma parte de Bocas del tiempo, una obra de Eduardo Galeano publicada originalmente en 2004. Según la presentación editorial de Siglo XXI Editores, el libro reúne numerosas historias breves que, en conjunto, construyen una narración más amplia sobre distintos aspectos de la experiencia humana.

La obra retrata los movimientos migratorios globales como corrientes que fluyen del sur hacia el norte y del este hacia el oeste en una búsqueda constante de supervivencia y oportunidades Archivo

La descripción editorial destaca que los relatos recorren temas diversos. Algunos se concentran en las relaciones entre las personas y la naturaleza, a través de fenómenos como las lluvias, las mareas y los eclipses, así como de la presencia de árboles y animales.

Otros relatos se adentran en cuestiones más dramáticas, entre ellas las guerras, la desinformación, la destrucción de bibliotecas, los conflictos vinculados con la preservación del medio ambiente, las reivindicaciones obreras y el trabajo infantil.