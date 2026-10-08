José Antonio, filósofo de 87 años: “En un entorno tonto, es muy difícil ser inteligente”

La inteligencia humana no constituye un rasgo estático o un don inamovible de la naturaleza, sino que por el contrario, el entorno ejerce una influencia determinante en la capacidad de razonamiento de cada individuo. Esta tesis central pertenece a José Antonio Marina, filósofo y pedagogo español de 87 años, quien sostiene una premisa contundente: “En un entorno tonto, es muy difícil ser inteligente, y en un entorno inteligente es bastante más fácil ser inteligente”. La afirmación, expresada en el pódcast El Sentido De La Birra con Ricardo Moya, pone de relieve el peso de los ámbitos de pertenencia en el crecimiento cognitivo.

Marina desarrolló el concepto de “inteligencia compartida” para explicar aquellas situaciones donde la interacción grupal genera resultados superiores a la suma de esfuerzos individuales. Según el pensador, el diálogo cotidiano funciona como una herramienta clave para el despliegue del pensamiento. Si la charla mantiene niveles adecuados de intercambio, los interlocutores acceden a una escala intelectual superior a la previa al contacto inicial. “Si la conversación fue inteligente, tú y yo hemos salido más inteligentes de lo que entramos”, asegura el académico.

José Antonio afirma que las conversaciones inteligentes hacen que sus protagonistas mejoren sus intelectos Magnific

El mecanismo funciona mediante una cadena de estímulos: cada observación de un participante provoca reflexiones inesperadas en el otro, lo cual permite la construcción de nuevas ideas. El filósofo define este fenómeno como un proceso emergente, ya que el resultado del diálogo no pertenece exclusivamente a una sola parte, sino al vínculo entre ambas. Las personas aportan elementos no contemplados, modifican sus perspectivas tras recibir respuestas y terminan el intercambio con estructuras mentales más ricas.

Esta dinámica permite poner a prueba las propias convicciones y descubrir enfoques ajenos que enriquecen el razonamiento lógico. El filósofo, cuya formación se desarrolló en la Universidad Complutense de Madrid, advierte sobre el efecto contrario. “Cuando una conversación es estúpida, los dos vamos a salir más tontos”, sentencia Marina. El autor se refiere a intercambios degradados por la sucesión de reproches, críticas estériles o sentimientos de pesimismo.

La sucesión de reproches, críticas estériles o sentimientos de pesimismo hace que la conversación sea “estúpida” Magnific

Cuando el diálogo carece de preguntas, argumentos o propuestas nuevas, el clima colectivo anula la capacidad de pensamiento crítico de sus integrantes. Los participantes de esta clase de charlas terminan con la sensación de que todo funciona mal, atrapados en un círculo vicioso de negatividad. El problema, según Marina, no reside en el hecho de tratar temas negativos. El inconveniente ocurre cuando la interacción fracasa al no comprender mejor la realidad tras el análisis. El filósofo resalta la importancia de la calidad del entorno en el desarrollo del intelecto humano.

Marina, reconocido ensayista, siempre mostró fascinación por los mecanismos de la creatividad artística y científica. En su juventud, el interés por el baile le permitió comprender cómo el bailarín transfigura el esfuerzo en gracia, una experiencia que traslada al campo del conocimiento y la pedagogía. Su trayectoria académica subraya la necesidad de entornos que fomenten la curiosidad frente a aquellos que limitan las facultades mentales mediante la banalidad. El entorno condiciona nuestra forma de pensar y, por ende, el éxito de nuestros vínculos sociales y laborales. La inteligencia, vista bajo este prisma, se convierte en un ejercicio colectivo que requiere entornos estimulantes y conversaciones ricas para florecer.