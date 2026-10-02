Hermann Hesse, escritor: “Como cuerpos, todos somos solteros; como almas, nadie lo es”
El autor alemán dejó en su amplia obra numerosas reflexiones; una de ellas muy importante sobre el amor
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Hermann Hesse fue uno de los escritores más influyentes del siglo XX y a lo largo de su obra dejó numerosas reflexiones sobre el amor, la soledad, los vínculos y la búsqueda personal. Una de las frases que se le atribuye es: “Como cuerpos, todos somos solteros; como almas, nadie lo es”.
La expresión puede parecer que está relacionada con el estado sentimental de una persona, pero su significado es mucho más profundo. El ganador del Premio Nobel de Literatura plantea una diferencia entre la individualidad física y las conexiones emocionales que se construyen a lo largo de la vida.
La primera parte, “Como cuerpos, todos somos solteros”, hace referencia a que cada ser humano existe como un individuo. Cada persona habita su propio cuerpo y experimenta sus pensamientos, emociones y vivencias de una manera única.
Sin embargo, la segunda parte cambia el sentido: “Como almas, nadie lo es”. La frase sugiere que, aunque físicamente las personas estén separadas, emocionalmente pueden permanecer conectadas a través del amor, la amistad, los recuerdos y las experiencias compartidas.
Desde esta interpretación, estar solo físicamente no significa estar desconectado de los demás. Las personas que pasan por la vida pueden dejar aprendizajes, recuerdos y sentimientos que permanecen incluso cuando ya no están presentes.
Otras frases famosas de Hermann Hesse para reflexionar
- “Hay millones de facetas de la verdad, pero una sola verdad”.
- “No debería ser nuestro objetivo convertirnos en otra persona, sino reconocer a los demás, honrar a los demás por el simple hecho de ser como son”.
- “El pájaro pelea hasta que consigue salir del huevo. El huevo es su mundo. Todo ser viviente debería intentar destruir el mundo”.
- “Las personas con carácter y valentía siempre parecen siniestras a los ojos de los demás”.
- “Solo estamos asustados cuando no nos sentimos en armonía con nosotros mismos”.
- “Cualquier ser humano es capaz de lograr cosas imposibles si alguno de sus ideales está amenazado”.
- “La belleza no hace feliz al que la posee, sino a quien puede amarla y adorarla”.
- “Si para divertirte necesitas el permiso de los demás, entonces eres verdaderamente un pobre diablo”.
- “Las palabras no expresan nuestros pensamientos nada bien. Siempre mutan un poco después de ser expresadas, y se muestran un poco distorsionadas, un poco tontas”.
- " El agua es más fuerte que la roca, el amor es más fuerte que la violencia".
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