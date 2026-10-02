Hermann Hesse, escritor: “Como cuerpos, todos somos solteros; como almas, nadie lo es”

Hermann Hesse fue uno de los escritores más influyentes del siglo XX y a lo largo de su obra dejó numerosas reflexiones sobre el amor, la soledad, los vínculos y la búsqueda personal. Una de las frases que se le atribuye es: “Como cuerpos, todos somos solteros; como almas, nadie lo es”.

La expresión puede parecer que está relacionada con el estado sentimental de una persona, pero su significado es mucho más profundo. El ganador del Premio Nobel de Literatura plantea una diferencia entre la individualidad física y las conexiones emocionales que se construyen a lo largo de la vida.

Hermann Hesse fue un escritor y poeta alemán

La primera parte, “Como cuerpos, todos somos solteros”, hace referencia a que cada ser humano existe como un individuo. Cada persona habita su propio cuerpo y experimenta sus pensamientos, emociones y vivencias de una manera única.

Sin embargo, la segunda parte cambia el sentido: “Como almas, nadie lo es”. La frase sugiere que, aunque físicamente las personas estén separadas, emocionalmente pueden permanecer conectadas a través del amor, la amistad, los recuerdos y las experiencias compartidas.

Hermann Hesse murió en Montagnola, Suiza, el 9 de agosto de 1962 (Foto: lasoga)

Desde esta interpretación, estar solo físicamente no significa estar desconectado de los demás. Las personas que pasan por la vida pueden dejar aprendizajes, recuerdos y sentimientos que permanecen incluso cuando ya no están presentes.

Otras frases famosas de Hermann Hesse para reflexionar