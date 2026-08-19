Efecto antiage sin intervenciones estéticas: Revitalift Láser, el lanzamiento de L’Oréal Paris que marca un antes y un después en la prevención de arrugas

El cuidado de la piel dejó de ser una mera rutina estética para convertirse en un campo de precisión científica. Cada vez más, los consumidores buscan soluciones efectivas que brinden resultados visibles sin necesidad de recurrir inmediatamente a procedimientos invasivos. En este contexto, el martes 11 de agosto, la noche se vistió de rojo y negro en el marco del lanzamiento de una nueva línea antiage y antiarrugas que promete resultados similares a los de una intervención estética: Revitalift Láser de L’Oréal Paris.

Todos los detalles de la nueva línea L’Oréal Paris Revitalift Láser

Con una propuesta formulada para ofrecer resultados inspirados en procedimientos estéticos como el láser —pero libre de métodos invasivos—, L’Oréal Paris celebró un mega evento que reunió a celebrities, influencers y, por primera vez, a consumidores que accedieron a esta cita exclusiva tras participar de un sorteo. Fue una jornada donde la ciencia, la belleza y la moda se fusionaron entre experiencias inmersivas y los últimos desarrollos de la firma.

Zaira Nara disfrutó de una noche marcada por la ciencia, la belleza y la moda.

Bajo la premisa de democratizar el acceso al cuidado de la piel con tecnología de punta, la compañía líder de belleza convocó a personalidades como Catherine Fulop, Zaira Nara, Stephanie Demner y Matilda Blanco, entre otras reconocidas figuras a una velada exclusiva, los invitados conocieron de primera mano los ingredientes y beneficios de esta innovadora línea que ya se encuentra disponible en farmacias y perfumerías.

Celebrities, famosos, creadores de contenidos y consumidores de la marca dijeron presente.

La fórmula avalada por dermatólogos

La presentación estuvo a cargo del médico dermatólogo Simón Scarano (MN 151.411), quien brindó una charla acerca de los usos y beneficios de los activos presentes en la fórmula, y un ingrediente clave que no pasó desapercibido durante la velada: los péptidos.

Durante la charla, el dermatólogo abordó una distinción fundamental para comprender cómo envejece la piel y de qué manera la ciencia moderna logra ralentizar ese proceso desde casa.

La nueva línea Revitalift Laser de L’Oréal París, inspirada en los principales procedimientos dermatológicos.

Los cuatro pasos de skin care para una piel firme y luminosa

Con el objetivo de ofrecer una alternativa de alta eficacia, la línea Revitalift Láser se desarrolló tomando como referencia directa los tratamientos dermatológicos de consultorio más demandados: la toxina botulínica (bótox), los rellenos dérmicos, los skinboosters y las tecnologías láser. El núcleo de esta propuesta radica en una composición de activos cuidadosamente seleccionados para actuar en sinergia, convergiendo en cuatro productos emblemáticos: el Sérum Triple Acción, las cremas de día y de noche, y el Corrector de Bolsas.

La nueva línea de productos Revitalift Láser fue la protagonista de la velada.

El sérum Triple Acción combina una potente concentración de péptidos y Pro Retinol, que ayudan a mejorar la firmeza de la piel y a reducir las arrugas. Además, cuenta con tres tipos de ácido hialurónico que aportan hidratación profunda y ayudan a rellenar las arrugas. La Vitamina C contribuye a unificar el tono, aporta luminosidad y fortalece la barrera cutánea. Por último, la fórmula se completa con Argireline, un péptido conocido por su efecto “tratamiento láser”, que ayuda a relajar la contracción de los músculos faciales.

La dermocosmética inspirada en procedimientos busca replicar tópicamente los efectos de la clínica con un enfoque no invasivo, progresivo y accesible.” — Dr. Simón Scarano, Médico dermatólogo

La crema facial de día Revitalift Láser cuenta con una alta concentración de activos y triple acción anti-age. Su fórmula combina Adenosina -un activo antiedad de alta eficacia- con ácido hialurónico fragmentado, que penetra rápidamente en la piel para ayudar a reducir las arrugas. Además, incorpora Pro-Xylane™, factor que contribuye a reforzar la función de sostén de la piel, además de rellenar las arrugas y remodelar el rostro.

El médico dermatólogo Simón Scarano brindó una charla informativa en el evento.

En tercer lugar, la crema facial de noche con Centella Asiática y un 3% de Pro-Xylane™, mejora la textura y ayuda a reconstituir la piel. Gracias a su consistencia ultrafina,sedosa y para nada grasa, este producto envuelve delicadamente el rostro y libera sus activos en el transcurso de toda la noche, para una reparación intensa con efecto mascarilla anti-age. Al despertar, la piel luce más hidratada, tonificada y firme.

La línea también abarca un corrector instantáneo de bolsas, que gracias a su innovadora tecnología en gel, actúa sobre la superficie de la piel en tan solo 15 minutos. La fórmula actúa comprimiendo las bolsas de los ojos, difuminando líneas de expresión y alisando el contorno de los ojos de forma eficaz. Cabe mencionar que se puede usar como último paso en la rutina de skincare o luego de la aplicación de maquillaje.

El ingrediente clave detrás de la fórmula antiedad

Para hacerle frente a los efectos del envejecimiento de la piel —tanto el cronológico como el extrínseco—, L’Oréal Paris introdujo una combinación de activos estrella en el mercado de consumo masivo: los péptidos. Se trata de pequeñas cadenas de aminoácidos que funcionan como bloques constructores y resultan clave para activar procesos relacionados con la firmeza, la elasticidad y la producción de colágeno.

Los péptidos son el ingrediente estrella de la fórmula antiedad y antiarrugas.

A partir de los 30 años, la línea funciona como un esquema preventivo, mientras que a partir de los 35 a 40 años se consolida como un tratamiento corrector integral. “Los péptidos señalizadores funcionan engañando a la piel, haciéndole creer que su colágeno se está destruyendo para que ponga en marcha la síntesis de nuevo colágeno; otros actúan a nivel neuromuscular relajando levemente la contracción para suavizar arrugas dinámicas, y otros aumentan la elasticidad”, detalla el Dr. Simón Scarano.

Esta rutina completa está diseñada para actuar sobre distintos mecanismos del envejecimiento cutáneo y contribuir a lograr una piel con menos arrugas, mayor firmeza y luminosidad.

Los asistentes vivieron experiencias inmersivas y personalizadas.

Tecnología libre de testeos en animales y al alcance de todos

Con la innovación como pilar clave y reconocida por crear productos que fusionan los últimos avances tecnológicos con ingredientes de la más alta calidad y aval dermatológico —libres de testeos en animales—, L’Oréal Paris se posiciona como líder en su campo gracias a sus continuos lanzamientos.

Los péptidos hoy se consolidan como uno de los activos con mayor respaldo científico y auge en el cuidado facial. La buena noticia es que incorporarlos a la rutina diaria es más fácil que nunca gracias a fórmulas completas que combinan la acción de tripéptidos con ácido hialurónico y vitamina C; permitiendo aprovechar sus beneficios a largo plazo, desde casa y sin necesidad de procedimientos invasivos.

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