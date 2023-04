Efemérides del 12 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

escuchar

Las efemérides del 12 de abril reúnen diferentes eventos que tienen en común haber pasado un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día Internacional del Helado.

Esta fecha busca festejar y homenajear a este postre que se convirtió en uno de los favoritos de todas las personas alrededor del mundo, además de impulsar su consumo. En distintas partes del mundo, y mismo en la Argentina, se ofrecen promociones especiales en este día para incrementar la venta de helados.

Según los datos oficiales de la Asociación Internacional de Productos Lácteos de 2012, el lugar en que más se consume helado per cápita es Nueva Zelanda (26,3 litros al año por habitante). En tanto, nuestro país se encuentra en el sexto puesto de ese ranking.

El origen de la crema helada no es claro, ya que los investigadores no han logrado identificar una fecha en específico. Existen registros en los diarios de Marco Polo en donde el explorador relata que en China se añadía jugos de frutas y leche al hielo (2000 años a.C). También se lo atribuyen a los persas, que tenían preparaciones parecidas debido a que habían logrado construir una rústica versión de freezer alrededor del año 400 a. C, pero el mismísimo Alejandro Magno también le gustaba enfriar sus jugos de fruta y vinos con nieve traída de la montaña por esclavos.

Esta fecha busca impulsar el consumo del helado Gentileza

Todo esto y más, en las efemérides del 12 de abril

1857 – Se publica la novela Madame Bovary , del novelista francés Gustave Flaubert.

, del novelista francés Gustave Flaubert. 1862 – Bartolomé Mitre asume la presidencia de la Nación por la delegación de poderes de las legislaturas provinciales.

1940 – Nace el músico y compositor estadounidense Herbie Hancock, conocido por sus canciones “Watermelon man” y “Rock it”.

1942 – Nace Carlos Reutemann, piloto de F1 y gobernador de Santa Fe.

1945 – Muere el presidente de los EE.UU., Franklin Delano Roosevelt.

1947 – Nace David Letterman, reconocido conductor estadounidense.

1955 – En Estados Unidos, la vacuna contra la polio, desarrollada por el doctor Jonas Salk, es declarada segura y efectiva.

1956 – Nace Andy García, actor cubanoestadounidense que participó de la tercera película de la saga “El Padrino”, dirigida por Francis Ford Coppola.

1961 – La Unión Soviética lanza la Vostok 1 con Yuri Gagarin, el primer ser humano en ponerse en órbita alrededor de la Tierra.

1975 – Muere Josephine Baker, cantante y bailarina estadounidense.

1979 – Nace Claire Danes, actriz estadounidense.

1981 – Nace Nicolás Burdisso, futbolista argentino.

1985 – Atentado contra el restaurante “El Descanso” en Madrid, atribuido a la jihad islámica. Mueren 18 personas y 82 resultan heridas.

1992 – Se abre EuroDisney en las afueras de París.

1994 – Nace la actriz estadounidense-irlandesa Saoirse Ronan.

2015 – Hillary Clinton anuncia su candidatura a las elecciones de 2016 por el Partido Demócrata.

2016 – Muere Elcira Olivera Garcés, actriz argentina.

2018 – Muere Sergio Pitol, escritor mexicano y autor de “El arte de la fuga” y “El mago de Viena”, entre otros.

Se celebra el Día Nacional del Vidrierista y Decorador, para resaltar la creatividad y responsabilidad de quienes desempeñan esos oficios.

Se celebra el Día Internacional del Helado.

LA NACION