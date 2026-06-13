Las efemérides del 13 de junio reúnen diferentes eventos y aniversarios que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra el Día del Escritor en la Argentina.

En esta fecha se conmemora el nacimiento del periodista y poeta argentino Leopoldo Lugones, quien llegó al mundo un día como hoy de 1874. Se trata de una de las influencias literarias más importantes del país, ya que a finales del siglo XIX lideró el movimiento del modernismo. Sus libros más reconocidos son Los crepúsculos del jardín, Las fuerzas extrañas, Lunario sentimental y El payador.

En el Día del Escritor en la Argentina se recuerda a Leopoldo Lugones Wikipedia - Caras y Caretas (1936)

Además, en 1928, fundó la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) junto a otras figuras de la literatura de nuestro país, como Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Baldomero Fernández Moreno y Ricardo Rojas. Lugones fue su primer presidente y se ocupó de que la actividad de cientos de escritores en el país a través de esta asociación, que continúa vigente y hoy celebra su día.

Efemérides del 13 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

1874 – Nace el periodista y poeta argentino Leopoldo Lugones.

1904 – Manuel Quintana es elegido presidente de la Argentina.

1928 – Nace John Forbes Nash, economista estadounidense y ganador del Premio Nobel en 1994.

1932 – Nace Antonio Roma, arquero de fútbol argentino.

1967 – Se inaugura el Planetario Galileo Galilei en la Ciudad de Buenos Aires.

1971 – Transcurre el primer parto de nueve bebés. Ocurre en Sydney, Australia, pero se produce sin éxito, dado que todos mueren.

1986 – Muere Benny Goodman, clarinetista reconocido por sus improvisaciones melódicas.