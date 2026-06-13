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Efemérides del 13 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

Este sábado se celebra el Día del Escritor en la Argentina, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha

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Las efemérides de este 13 de junio incluyen el Día del Escritor en la Argentina
Las efemérides de este 13 de junio incluyen el Día del Escritor en la ArgentinaiStock

Las efemérides del 13 de junio reúnen diferentes eventos y aniversarios que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra el Día del Escritor en la Argentina.

En esta fecha se conmemora el nacimiento del periodista y poeta argentino Leopoldo Lugones, quien llegó al mundo un día como hoy de 1874. Se trata de una de las influencias literarias más importantes del país, ya que a finales del siglo XIX lideró el movimiento del modernismo. Sus libros más reconocidos son Los crepúsculos del jardín, Las fuerzas extrañas, Lunario sentimental y El payador.

En el Día del Escritor en la Argentina se recuerda a Leopoldo Lugones
En el Día del Escritor en la Argentina se recuerda a Leopoldo LugonesWikipedia - Caras y Caretas (1936)

Además, en 1928, fundó la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) junto a otras figuras de la literatura de nuestro país, como Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Baldomero Fernández Moreno y Ricardo Rojas. Lugones fue su primer presidente y se ocupó de que la actividad de cientos de escritores en el país a través de esta asociación, que continúa vigente y hoy celebra su día.

Efemérides del 13 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

  • 1874 – Nace el periodista y poeta argentino Leopoldo Lugones.
  • 1904 – Manuel Quintana es elegido presidente de la Argentina.
  • 1928 – Nace John Forbes Nash, economista estadounidense y ganador del Premio Nobel en 1994.
  • 1932 – Nace Antonio Roma, arquero de fútbol argentino.
  • 1967 – Se inaugura el Planetario Galileo Galilei en la Ciudad de Buenos Aires.
  • 1971 – Transcurre el primer parto de nueve bebés. Ocurre en Sydney, Australia, pero se produce sin éxito, dado que todos mueren.
  • 1986 – Muere Benny Goodman, clarinetista reconocido por sus improvisaciones melódicas.
  • 1987 – Muere la actriz Geraldine Page.
  • 1996 – Se elimina la pena de muerte en Bélgica.
  • 2005 – Un terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter golpea a la zona norte de Chile, y afecta principalmente a la ciudad de Iquique.
  • 2005 – Michael Jackson es declarado inocente tras haber sido acusado por 10 cargos: cuatro de ellos por abuso sexual de un menor.
  • 2007 – Muere el futbolista argentino Néstor Rossi.
  • 2015 – Muere Sergio Renán, actor, director de cine, teatro y ópera argentino.
  • 2018 – Muere la jugadora y entrenadora de baloncesto estadounidense Anne Donovan.
  • 2019 – Muere la bailarina y actriz mexicana Edith González, reconocida por su trabajo en Televisa.
  • 2023 - Muere el escritor estadounidense Cormac McCarthy.
  • Se celebra el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
  • Se celebra el Día del Escritor en la Argentina, en homenaje al nacimiento de Leopoldo Lugones.
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