Efemérides del 13 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?
Este sábado se celebra el Día del Escritor en la Argentina, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
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Las efemérides del 13 de junio reúnen diferentes eventos y aniversarios que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra el Día del Escritor en la Argentina.
En esta fecha se conmemora el nacimiento del periodista y poeta argentino Leopoldo Lugones, quien llegó al mundo un día como hoy de 1874. Se trata de una de las influencias literarias más importantes del país, ya que a finales del siglo XIX lideró el movimiento del modernismo. Sus libros más reconocidos son Los crepúsculos del jardín, Las fuerzas extrañas, Lunario sentimental y El payador.
Además, en 1928, fundó la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) junto a otras figuras de la literatura de nuestro país, como Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Baldomero Fernández Moreno y Ricardo Rojas. Lugones fue su primer presidente y se ocupó de que la actividad de cientos de escritores en el país a través de esta asociación, que continúa vigente y hoy celebra su día.
Efemérides del 13 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1874 – Nace el periodista y poeta argentino Leopoldo Lugones.
- 1904 – Manuel Quintana es elegido presidente de la Argentina.
- 1928 – Nace John Forbes Nash, economista estadounidense y ganador del Premio Nobel en 1994.
- 1932 – Nace Antonio Roma, arquero de fútbol argentino.
- 1967 – Se inaugura el Planetario Galileo Galilei en la Ciudad de Buenos Aires.
- 1971 – Transcurre el primer parto de nueve bebés. Ocurre en Sydney, Australia, pero se produce sin éxito, dado que todos mueren.
- 1986 – Muere Benny Goodman, clarinetista reconocido por sus improvisaciones melódicas.
- 1987 – Muere la actriz Geraldine Page.
- 1996 – Se elimina la pena de muerte en Bélgica.
- 2005 – Un terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter golpea a la zona norte de Chile, y afecta principalmente a la ciudad de Iquique.
- 2005 – Michael Jackson es declarado inocente tras haber sido acusado por 10 cargos: cuatro de ellos por abuso sexual de un menor.
- 2007 – Muere el futbolista argentino Néstor Rossi.
- 2015 – Muere Sergio Renán, actor, director de cine, teatro y ópera argentino.
- 2018 – Muere la jugadora y entrenadora de baloncesto estadounidense Anne Donovan.
- 2019 – Muere la bailarina y actriz mexicana Edith González, reconocida por su trabajo en Televisa.
- 2023 - Muere el escritor estadounidense Cormac McCarthy.
- Se celebra el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
- Se celebra el Día del Escritor en la Argentina, en homenaje al nacimiento de Leopoldo Lugones.
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