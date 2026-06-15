Las efemérides del 15 de junio reúnen diferentes eventos y aniversarios que pasaron un día como hoy, lunes en el que se celebra el Día del Bioquímico en la Argentina.

Se trata una disciplina por la cual los científicos estudian sustancias químicas y los procesos que ocurren en todos los seres vivos para solucionar problemas biológicos. Hoy en día, tiene un gran papel en el sistema de salud, más precisamente en los análisis clínicos que se realizan las personas para control, pronóstico y tratamiento de enfermedades.

El 15 de junio es el Día del Bioquímico en la Argentina, fecha en que se destaca el rol de las personas que se dedican a esta disciplina INTA

Se eligió esta fecha para conmemorar el nacimiento del Dr. Juan Antonio Sánchez, quien nació un día como hoy, pero de 1875. Se trata del promotor y mentor de la de Bioquímica como una carrera con bases científicas y profesionales en nuestro país. Dedicó la mayor parte de su vida a la farmacia y a la química.

En ese sentido, fue el 3 de noviembre de 1919 cuando Sánchez presentó un plan de estudios al Consejo Directivos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires para crear el Doctorado en Bioquímica y Farmacia. El proyecto prosperó con el apoyo del doctor Osvaldo Loudet y fue aprobado el 28 de noviembre de 1919.

Efemérides del 15 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

1667 – El médico Jean-Baptiste Denys realiza en Francia la primera transfusión de sangre en un ser humano.

1844 – Charles Goodyear patenta la vulcanización del caucho.

1904 – Se incendia el barco General Slocum en la bahía de Nueva York y mueren 1021 personas.

1920 – Nace el actor italiano Alberto Sordi.

1924 – Se publica la obra 20 Poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda.

1940 – Nace Rodolfo Oscar Rabanal, escritor y periodista argentino.

1963 – Nace la actriz estadounidense Helen Hunt.

1970 – Nace la actriz argentina Gloria Carrá.

1973 – Nace Bruno Stagnaro, cineasta argentino.

1973 – Nace Neil Patrick Harris, actor estadounidense.

1995 – Muere el físico y matemático estadounidense John Atanasoff, inventor de la primera computadora.

1996 – Muere la cantante estadounidense Ella Fitzgerald.

1999 – Un fuerte terremoto de 6.7 en la escala Richter sacude México a las 15.41 (hora local) e impacta principalmente en los estados de Puebla, Veracruz, Distrito Federal, Tlaxcala y Guerrero.

2008 – Muere Stan Winston, artista y cineasta estadounidense, ganador de cuatro premios Oscar.