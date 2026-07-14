Por qué los perros eligen dormir con sus dueños, según los expertos

La costumbre de compartir la cama con nuestras mascotas es un fenómeno que genera constantes debates, oscilando entre la preocupación por la higiene y la valoración del bienestar emocional. Sin embargo, más allá de las preferencias personales, los expertos en comportamiento animal ofrecen explicaciones claras sobre por qué los perros buscan dormir junto a sus dueños. Según los especialistas, esta conducta no es casual, sino que responde a una combinación de instintos biológicos heredados y una profunda respuesta neuroquímica.

Desde una perspectiva biológica, los perros son animales de manada. En su estado natural, estos animales suelen dormir agrupados para optimizar la conservación del calor corporal y garantizar una protección mutua frente a posibles amenazas. Al trasladar este comportamiento al entorno doméstico, el perro identifica a su dueño como su figura principal de manada. De esta manera, el hecho de dormir en la misma cama que su cuidador se convierte en una extensión de este instinto ancestral de seguridad y pertenencia.

Qué significa que tu perro quiera dormir con vos, según los expertos (Foto: Freepik)

El vínculo afectivo, no obstante, es reforzado por procesos químicos internos. Según los especialistas en conducta animal, la cercanía física con los seres humanos estimula en los canes la liberación de neurotransmisores clave. Entre ellos se destaca la dopamina y, fundamentalmente, la oxitocina, conocida popularmente como la hormona del abrazo. Este proceso neurobiológico no solo aporta beneficios físicos y emocionales al animal, sino que confirma que el bienestar derivado de la proximidad es mutuo. La tendencia a buscar el contacto nocturno demuestra que los efectos hormonales positivos que experimentan los perros son equivalentes a los que perciben los humanos en situaciones de afecto.

Además del refuerzo emocional, existen ventajas pragmáticas. En personas mayores, diversos estudios señalaron que la compañía de un perro en la habitación incrementa la sensación de seguridad personal. Gracias a sus sentidos agudos, especialmente el olfato y el oído, los perros poseen la capacidad de alertar a sus dueños ante sonidos inusuales o presencias extrañas en el hogar. Asimismo, compartir el calor corporal resulta una ventaja adicional durante los meses de bajas temperaturas, brindando un confort térmico natural tanto para la mascota como para el individuo.

Ni capricho ni costumbre: por qué los perros eligen dormir con sus dueños (Foto: Freepik)

A pesar de las ventajas mencionadas, los profesionales también advierten sobre las precauciones necesarias para mantener la salud y el orden en el hogar. La higiene es un factor crítico; es fundamental realizar una desparasitación constante para evitar el contagio de pulgas, garrapatas o ácaros que puedan comprometer la salud humana. Del mismo modo, se sugiere limpiar las patas de las mascotas después de los paseos diarios para reducir la acumulación de suciedad en el espacio de descanso. Otro aspecto a considerar es la movilidad: los perros de edad avanzada pueden sufrir lesiones al subir o bajar recurrentemente de la cama. Supervisar estos movimientos es esencial para proteger su integridad física. En definitiva, dormir con el perro fortalece el lazo emocional y aporta seguridad, siempre que se establezcan pautas de cuidado e higiene adecuadas para garantizar una convivencia saludable entre ambas partes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA