Las efemérides del 16 de junio reúnen diferentes eventos y aniversarios que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día del Ingeniero en la Argentina.

La fecha recuerda el día en que se firmó, por iniciativa de Carlos Enrique Pellegrini (padre del presidente Carlos Pellegrini), la resolución por la que se incorporó Ingeniería a la currícula de la UBA en el año 1865. A partir de entonces comenzó a cursar una selecta promoción de estudiantes y cada uno de ellos se recibió de ingeniero civil el 6 de junio de 1870.

El Día del Ingeniero en la Argentina recuerda el día en que se incorporó la carrera a la currícula de la UBA Alejandro Guyot

En tanto, en nuestro país también se celebra el Día de la Ingeniería el 6 de junio. Se trata de una efeméride que también exalta la figura de Luis Huergo, uno de los profesionales egresados de aquella camada, quien realizó importantes proyectos de infraestructura para el país.

Efemérides del 16 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

1865 – Comienza a funcionar la Facultad de Ingeniería de la UBA.

1903 - Se funda la Ford Motor Company. A los 40 años, Henry Ford crea la compañía con la suma de 28.000 mil dólares: el aporte inicial de varios inversionistas.

1911 – Nace IBM como una empresa de Computación-Tabulación-Grabación en Endicott.

1949 - Nace el cantante argentino Jairo.

1955 – Bombardeo de la Marina sobre la Plaza de Mayo. Mueren más de 300 personas y hay unos 2000 heridos.

1955 – El papa Pío XII excomulga al presidente Juan Domingo Perón.

1956 – Nace María Valenzuela, actriz argentina.

1960 – Se estrena la película Psicosis, de Alfred Hitchcock.

1963 – La oficial del ejército soviético Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer astronauta.

1976 – 700 niños son asesinados en Soweto, Sudáfrica, por negarse a aprender “afrikkaans”, la lengua de los blancos.

1978 – Se estrena en Estados Unidos la película Grease, protagonizada por Olivia Newton-John y John Travolta.

Trailer de Grease - Fuente: YouTube