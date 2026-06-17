Las efemérides del 17 de junio reúnen diferentes eventos y aniversarios que pasaron un día como hoy, miércoles en el que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. En nuestro país, esta fecha es feriado, pero este año se trasladó al lunes 15.

Güemes fue un militar, político y prócer argentino que nació el 8 de febrero de 1785 en Salta. Es considerado un héroe por su involucramiento en la lucha por la independencia del país, por la cual dejó la vida.

Martín Miguel de Güemes murió el 17 de junio de 1821 a los 36 años

Principalmente, se lo reconoce por su defensa de la frontera contra la invasión realista que venía del Alto Perú, la cual hizo con el Ejército del Norte, que estaba compuesto por tropas de gauchos. Esta táctica permitió que San Martín pudiera cruzar los Andes y asegurar la liberación de Argentina, Chile y Perú. Además, Güemes ocupó el cargo de gobernador de Salta por seis años.

En la noche del 7 de junio, Martín Miguel de Güemes sufrió un disparo en combate, mientras el coronel José María Valdés, también conocido como “Barbucho”, encabezaba una invasión a la ciudad de Salta. Güemes logró escaparse de allí, pero murió a los 36 años 10 días después del hecho.

Por ese motivo, se decidió recordar a este prócer en el aniversario de su fallecimiento cada 17 de junio. En 1999, el Congreso de la Nación Argentina, bajo la ley 25.172, declaró esta jornada como el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. De todos modos, recién en 2016 se estableció como un feriado nacional por la ley 27.258.

Efemérides del 17 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

1821 – Muere el General Martín Miguel de Güemes, militar y político destacado en la guerra de la Independencia de la Argentina.

1852 – La Argentina reconoce la independencia de Paraguay.

1885 – Llega la Estatua de la Libertad a Nueva York.

1928 – La aviadora estadounidense Amelia Earhart despega con su aeroplano de Terranova en un intento de atravesar el Atlántico, hazaña que consuma en el país de Gales.

1931 – Se inaugura la plaza de toros de Las Ventas en Madrid, también conocida como La Monumental.

1950 - La estadounidense Ruth Tucker se convierte en la primera persona en recibir un trasplante de órganos (en su caso, de riñón).

1960 – Nace el empresario italiano Alessandro Lequio, conocido como “El Conde Lequio”.

1962 – Brasil vence a Checoslovaquia por 3-1 y conquista la VII Copa del Mundo.

1972 – Estalla el escándalo Watergate.

1973 – Nace la cantante mexicana Paulina Rubio.

1976 - El escritor, periodista, poeta y militante político Francisco “Paco” Urondo es asesinado a la edad de 46 años por fuerzas represivas de la última dictadura cívico-militar en Guaymallén, Mendoza.

1980 – Nace la tenista estadounidense Venus Williams.

1991 – El Parlamento de Sudáfrica suprime el apartheid al derogar por mayoría la ley sobre clasificación racial de la población.

2009 – Muere el cineasta argentino Alejandro Doria, director de la película Esperando la carroza.