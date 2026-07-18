Efemérides del 18 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 18 de julio agrupan distintos sucesos que pasaron un día como hoy, viernes, en que se cumple el 32° aniversario del atentado a la AMIA.

En esta fecha de 1994, un coche-bomba detonó frente a la sede de la Asociación Mutual Israelí-Argentina (AMIA): por el ataque murieron 85 personas y hubo más de 300 heridos. Hasta el día de hoy aún no se encontraron a los autores materiales del crimen, que continúa impune, al igual que el ataque previo a la Embajada de Israel, que fue ejecutado el 17 de marzo de 1992 con el mismo modus operandi y dejó 22 muertos.

Efemérides 18 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

1817 – Muere la escritora británica Jane Austen.

1872 – Muere el expresidente mexicano Benito Juárez.

1918 – Nace el líder y expresidente sudafricano Nelson Mandela.

1925 – Se publica Mein Kampf, el libro de Adolf Hitler, en Berlín.

1936 – Comienza la Guerra Civil Española tras el alzamiento contra la República, encabezado por Francisco Franco.

1947 – Nace el político y editor norteamericano Steve Forbes.

1967 – Nace Vin Diesel, actor estadounidense.