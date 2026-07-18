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Efemérides del 18 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este sábado incluyen el 32° aniversario del atentado a la AMIA, entre otros eventos asociados a la fecha
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LA NACION
Las efemérides del 18 de julio agrupan distintos sucesos que pasaron un día como hoy, viernes, en que se cumple el 32° aniversario del atentado a la AMIA.
En esta fecha de 1994, un coche-bomba detonó frente a la sede de la Asociación Mutual Israelí-Argentina (AMIA): por el ataque murieron 85 personas y hubo más de 300 heridos. Hasta el día de hoy aún no se encontraron a los autores materiales del crimen, que continúa impune, al igual que el ataque previo a la Embajada de Israel, que fue ejecutado el 17 de marzo de 1992 con el mismo modus operandi y dejó 22 muertos.
Efemérides 18 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1817 – Muere la escritora británica Jane Austen.
- 1872 – Muere el expresidente mexicano Benito Juárez.
- 1918 – Nace el líder y expresidente sudafricano Nelson Mandela.
- 1925 – Se publica Mein Kampf, el libro de Adolf Hitler, en Berlín.
- 1936 – Comienza la Guerra Civil Española tras el alzamiento contra la República, encabezado por Francisco Franco.
- 1947 – Nace el político y editor norteamericano Steve Forbes.
- 1967 – Nace Vin Diesel, actor estadounidense.
- 1976 – Nace la actriz española Elsa Pataky.
- 1987 – Muere el escritor y sociólogo brasileño Gilberto Freyre.
- 1994 – Mueren 85 personas y más de 300 resultan heridas tras la explosión de un coche-bomba en la sede de la AMIA en Buenos Aires.
- 2003 – César Cigliutti y Marcelo Suntheim se casan en el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del primer matrimonio celebrado bajo la nueva ley que permite la unión civil entre personas del mismo sexo y es, además, el primer matrimonio igualitario celebrado en América Latina.
- 2012 – Kim Jong-un es nombrado líder oficial supremo de Corea del Norte y recibe el rango de Mariscal en el Ejército Popular de Corea.
- Se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela.
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