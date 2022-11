Diego Maradona, inédito: las fotos que aparecieron 36 años después y el argentino que se identificó detrás del arco en el gol de la Mano de Dios

escuchar

Se han escrito mil y una historias alrededor del partido Argentina-Inglaterra, en los cuartos de final del Mundial 86. La leyenda de aquella tarde en el estadio Azteca, donde Diego Armando Maradona escribió su obra cumbre con dos goles que ya son patrimonio cultural de la humanidad. Siempre hay lugar para más anécdotas, para más detalles, para más polémicas. Por el lado inglés, aquella gesta puede observarse desde la fascinación de Gary Lineker, desde el rencor del arquero Peter Shilton o desde Steve Hodge, el defensor que intercambió camiseta con el astro argentino y la entregó para subastar este año, en medio de controversias sobre la autenticidad de la misma. Ahora, un nuevo aporte permite una mirada diferente de aquel día de gloria para la historia del fútbol argentino.

En las redes se viralizaron imágenes nunca antes vistas, fotografías tomadas desde ángulos distintos de los que se habían conocido hasta ahora, en las que -de acuerdo con lo que aportan en Twitter- un turista irlandés llamado Joe O’Connell tomó estas fotografías desde una de las tribunas del imponente estadio mexicano.

Maradona celebra el triunfo con los brazos en alto, al igual que Oscar Ruggeri, detrás suyo

Lo curioso del caso es que una vez que las imágenes comenzaron a circular, apareció en escena uno de los actores secundarios de aquella etapa gloriosa: Fernando Signorini, quien durante muchos años fue el preparador físico personal de Diego Maradona. El profe, que suele intervenir en la red social Twitter, reposteó una de las fotografías con un círculo alrededor de una persona que está detrás del arco de Shilton, en el instante exacto en que el arquero salta a disputar la pelota con Maradona, que prepara su mano para empujarla al gol. El hombre rubio, que viste musculosa y observa la acción es nada menos que... ¡el propio Fernando Signorini!

También aparece una imagen inédita de la acción conocida como “el nucazo de Dios”, una salvada en la línea del arco del Vasco Olarticoechea, con la cabeza, ante la entrada de Gary Lineker. En 2014, el futbolista argentino recordó esa acción, que evitó el empate de Inglaterra (el partido iba 2 a 1) que hubiera forzado el alargue, en una entrevista con la revista El Gráfico: “Fue una jugada parecida al primer gol, yo sabía que Barnes encaraba y sacaba el centro, entonces seguí y cuando llegó la bola atiné a zambullirme, con Lineker encima, hice un movimiento apenitas con la nunca, y eso que no tengo mucho cogote, ja, ja. Fue muy difícil, porque era en contra de la jugada. Caímos los dos adentro del arco, sentí que me pegó la pelota, pero no sabía si había entrado o no. Después, jodiendo, la bauticé “la nuca de Dios”, para darme manija. Si metía el gol en contra, todavía me lo estaría reprochando, hubiera vivido amargado hasta ahora. Si me pasó con un penal errado a los 12 años, imaginate un gol en contra en un Mundial”.

El "nucazo de Dios", como se conoció esta salvada de Julio Olarticoechea en el partido Argentina-Inglaterra, del Mundial 86

También un usuario de Twitter posteó otras dos fotografías, que constituyen detalles posteriores al gol de Maradona, en las que se ven a los defensores ingleses ya listos para ir a reclamarle al árbitro por la mano del futbolista argentino.

Como siempre afirmó Diego, Shilton ni se da cuenta que el 10 le ganó con la mano. Se avivan los defensores que están de frente: Gary Stevens (2), Kenny Sansom (3) y Fenwick (el 14 que no sale en la imagen). Recién ahí sale Shilton a reclamar.

