Las efemérides de este 29 de noviembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se cumple un nuevo aniversario de la muerte de George Harrison.

La fecha será recordada este día por millones de fans suyos y del grupo que ayudó a formar, The Beatles. Debilitado por una larga lucha contra el cáncer y golpeado aún más luego de un atentado contra su vida el 30 de diciembre de 1999, el artista falleció en compañía de su esposa, Olivia, y su hijo, Dhani, el 29 de noviembre de 2001. Este momento puso punto final a una vida en la que Harrison pasó del anonimato en las calles de Liverpool a la fama global como el primer guitarrista de The Beatles, lugar al que accedió -cuando tenía tan solo 16 años, por intermedio de Paul McCartney, a quien conocía del colegio. Compuso algunas de las canciones más icónicas de los Fab Four, como “Something”, “Here Comes the Sun” y “While My Guitar Gently Weeps”, además de tener una carrera solista en la que se convirtió en el primero del grupo en alcanzar el número 1 una vez separados, con su disco doble All things must pass: que contenía muchos de los temas que sus compañeros habían rechazado. Fue pionero de los recitales benéficos con su Concert for Bangladesh, triple álbum en vivo hecho junto a Ravi Shankar y gran cantidad de músicos invitados, y dedicó buena parte de su vida al autodescubrimiento espiritual dentro de la fe hinduista.

¿Qué pasó un 29 de noviembre?

1803 – Nace el matemático y físico austríaco Christian Andreas Doppler. Sus investigaciones permitieron descubrir el denominado Efecto Doppler.

Sus investigaciones permitieron descubrir el denominado Efecto Doppler. 1832 – Nace la escritora estadounidense Louisa May Alcott , autora de la novela Mujercitas .

autora de la novela . 1946 – Nace el locutor y presentador argentino Juan Alberto Badía.

1946 – Nace el poeta y cantautor cubano Silvio Rodríguez.

1954 – Nace el cineasta estadounidense Joel Coen.

1964 – Nace el actor estadounidense Don Cheadle.

1965 – Muere el político y médico argentino Nicolás Repetto.

1969 – En la Argentina se publica el disco Almendra, primero de la banda homónima y de la carrera de Luis Alberto Spinetta.

1972 – Nace el actor y conductor argentino Diego Ramos.

1973 – Nace el exfutbolista y director técnico galés Ryan Giggs.

1976 – Nace la actriz y comediante estadounidense Anna Faris.

1976 – Nace el actor y dramaturgo estadounidense Chadwick Boseman.

1978 – Nace el actor y empresario chileno Benjamín Vicuña.

1981 – Muere la actriz estadounidense Natalie Wood .

1984 – En la Ciudad del Vaticano, la Argentina y Chile firman el Tratado de Paz y Amistad que pone fin al Conflicto del Beagle.

1986 – Muere el actor británico Cary Grant.

1990 – Nace el actor mexicano Diego Boneta .

2001 – Muere el músico británico George Harrison, miembro de The Beatles.

2008 – Muere el actor argentino Ulises Dumont.

Se celebra el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

Se celebra el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos .

Se celebra el Día Internacional del Jaguar.

