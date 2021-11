Natalie Wood fue abusada por Kirk Douglas, asegura la hermana de la actriz

La hermana de la fallecida actriz Natalie Wood, Lana, publicará la próxima semana las memorias Little Sister, un libro focalizado en el misterio que sigue rodeando a la muerte de la protagonista de West Side Story. Sin embargo, Wood no solo escribió sobre el fatídico episodio sino que también expuso que Kirk Douglas abusó de su hermana en 1955 y que ella se enteró años después. El hecho habría ocurrido cuando la artista tenía 17 años y Douglas, 39, en el marco de una reunión profesional organizada por la madre de la ascendente estrella, Maria Zakharenko.

“Recuerdo que Natalie se veía especialmente hermosa cuando mamá y yo la dejamos esa noche en la entrada de Chateau Marmont”, reza el fragmento que se dio a conocer sobre esa noche que cambió la vida de la actriz para siempre. Wood estaba filmando el emblemático western de John Ford, Más corazón que odio, cuando se reunió con Douglas a pedido de su madre, quien creyó que, al hablar con el actor sobre la industria, “muchas puertas podrían abrirse para ella, con sólo un gesto de la famosa y hermosa cabeza de él en su nombre”, recordó Lana Wood.

La portada de Little Sister, el libro de Lana Wood Capturas

De todos modos, de acuerdo a lo que narra en Little Sister, dicha reunión se prolongó más de lo esperado. “Pareció que pasó mucho tiempo antes de que Natalie regresara al auto y me despertara al cerrar la puerta de golpe”, remarcó, y describió el aspecto de la actriz que murió a los 43 años. “ Se veía horrible. Estaba muy despeinada y muy alterada, y ella y mamá empezaron a susurrarse con urgencia. Realmente no podía oírlas ni entender lo que decían. Al parecer, algo malo le había sucedido a mi hermana, pero fuera lo que fuera, aparentemente yo era demasiado joven para que me lo contaran ”, añadió Lana, quien entonces tenía tan solo 8 años. Ahora, a sus 75, decidió narrar lo que vivió la actriz de Rebelde sin causa.

Natalie Wood, James Dean y Sal Mineo fueron los protagonistas de Rebelde sin causa. Todos fallecieron de manera violenta LA NACION

Natalie pudo hablar con su hermana de lo sucedido décadas más tarde. De acuerdo a su relato, la condujeron a la habitación de Douglas y allí él habría abusado de ella. “Me lastimó, Lana”, dijo Wood. “Fue como una experiencia extracorpórea. Estaba aterrorizada, confundida”, apuntó la autora de Little Sister. “‘ Aguanta’ fue el consejo que le dio mi madre, y ambas acordaron no acusarlo públicamente porque eso hubiese arruinado la carrera de Natalie ”, sumó la hermana de la recordada actriz de Esplendor en la hierba.

Natalie Wood murió a los 43 años bajo extrañas circunstancias The Grosby Group

Wood murió en la isla de Santa Catalina, en California, el 29 de noviembre de 1981, a los 43 años. Las autoridades inicialmente dictaminaron que murió ahogada accidentalmente, pero eso ha cambiado después de años de escrutinio y la aparición de nuevos testigos. El esposo de Wood en ese momento, Robert Wagner, fue calificado como persona de interés, y Lana Wood se encuentra entre quienes lo responsabilizan de su muerte. De hecho, algunas versiones apuntaban a que Wagner había encontrado a su esposa con el actor Christopher Walken -quien había sido invitado a navegar con ellos por la costa oeste estadounidense- y que eso derivó en un acto de violencia hacia ella. Wagner, de 91 años, sigue negando haber tenido participación en los hechos.

En cuanto a Kirk Douglas, quien falleció el 5 de febrero de 2020 a los 103 años, la hermana de Natalie contó que rompió la promesa que le hizo cuando eran jóvenes de no hablar nunca sobre el hecho.

Según el relato de Lana Wood, Kirk Douglas abusó de su hermana Natalie cuando ella era menor de edad Archivo

“Ahora que no queda más nadie a quien proteger, estoy segura de que ella me perdonará por finalmente romper esa promesa”, escribió. Por otro lado, en las memorias de Douglas, The Ragman’s Son, publicadas en 1988, el actor escribió sobre Wood, al recordar una noche en la que se encontraba en su auto y “una niña bonita con una chaqueta de gamuza saltó” y corrió hacia él. “Oh, señor Douglas, ¿podría por favor autografiar mi chaqueta?”, recordó que ella le dijo. “Mientras lo hacía, la mujer que conducía se bajó y la presentó. ‘Esta es mi hija. Ella también está en el cine. Su nombre es Natalie Wood’. Esa fue la primera vez que conocí a Natalie. La vi muchas veces después, antes de que muriera en ese cruel accidente”, escribió el actor de Espartaco y Senderos de gloria.

La palabra de Michael Douglas

Luego de que trascendiera el fragmento del libro de Lana Wood, uno de los hijos de Kirk Douglas, el también actor Michael Douglas, dio a conocer un breve comunicado a través de su publicista. “Que ambos descansen en paz”, dijo el protagonista de Atracción fatal, dejando en claro que no estaba a su alcance opinar sobre el tema y que prefiere preservar la memoria de su padre y de Wood.