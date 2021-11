Luis Miguel, la serie: el español Martín Bello demandará a Diego Boneta y a los productores de la ficción por las lesiones sufridas durante el rodaje

El actor español Martín Bello, quien interpretó a Tito Gallego en Luis Miguel, la serie, contó que iniciará acciones legales contra su colega, Diego Boneta y contra Netflix por las lesiones que aseguró haber sufrido durante la grabación de una escena. “Yo en estos 20 años de profesión que llevo nunca me había encontrado con una situación así”, expresó en diálogo con Intrusos (América).

Además de contar con la palabra del actor, en el piso estuvo invitado el abogado Ignacio Trimarco, quien llevará adelante el trámite legal. Fue él quien explicó en detalle lo que sucedió aquella jornada de grabación, el 19 de febrero de 2020. “Durante el rodaje de la serie de Luis Miguel, nuestro asistido participó de una escena con el actor Boneta, una escena que era muy violenta. Muy fuerte. Un dato importante es que esa escena no constaba en el guion. En el guion se hablaba de una discusión muy acalorada pero no de una violencia física para con Martín Bello”, comenzó a contar el letrado.

Trimarco aseguró que al llegar su representado a la filmación, el director y otras personas del equipo le explicaron que la escena había cambiado. “En ese momento se enteró que debía ser más violenta. Escena que, por supuesto, se excedió de los límites que estaban pactados”, completó el abogado.

“Yo en estos 20 años de profesión que llevo nunca me había encontrado con una situación así porque uno se entrega. Es un profesional que va adaptándose a las situaciones y confía en el compañero, en el profesionalismo de cada uno y piensa que no se van a hacer las cosas de una forma desmedida”, explicó Bello cuando le preguntaron qué sintió ese día. “En este caso yo fui notando que la intensidad aumentaba mientras hacíamos las tomas. Y no encontraba un por qué”, repasó. El actor explicó que pese a la violencia que sintió en ese momento, siguió. “Quería hacer bien mi trabajo”.

Al leer al aire la denuncia, el periodista Rodrigo Lussich completó el recuerdo. “Ese cambio se realizó sin mi consentimiento”, fueron las palabras de Bello sobre las modificaciones del guion. Luego agregó: “La toma, por orden del director, se repitió en diez oportunidades. Durante las mismas y sucesivas repeticiones, mientras grabábamos, mi compañero pasa de interpretar la escena a golpearme de forma real y continuada, lo que deriva en las graves lesiones que tengo hoy día”.

“¿Y vos qué hiciste en ese momento?”, quisieron saber los panelistas de Intrusos. “Yo estaba deseando que dijeran ´terminamos´”, confesó el actor, y luego contó por qué lo repitieron tantas veces: “Sucedía que entraba tan dentro de esta historia que el director me decía: ‘Martín, vamos a hacer una cosa, marcame las frases claves de tu texto porque Diego grita tanto que no te escucho’” Yo pierdo diálogos incluso porque no me deja hablar”.

Durante la escena, el personaje de Bello le contaba a Luis Miguel qué había pasado con su mamá, pero como consecuencia de los golpes y la violencia eso tampoco quedó registrado. Luego, confesó que muchas personas hoy en día le consultan por el destino de Marcela y que lo que figuraba en el guion -y que nunca se pudo ver- era que a Marcela la mata el padre de forma accidental en medio de una discusión.

“¿Cómo se fue de las manos la situación en una superproducción con actores de ese nivel? ¿Cómo nadie pudo reparar en este acto desmedido? preguntó Karina Iavícoli. El abogado fue quien tomó la palabra. “Justamente por eso es que nosotros estamos haciendo la denuncia por este hecho puntual, y vamos a citar y que declaren todas las personas que participaron del hecho. Porque es un actor que se tiene que someter a lo que dice el director”, detalló. Y agregó: “Justamente una serie de primer nivel no se puede permitir que se lesione y se lastime a ninguna persona”.

Por último, el letrado contó que luego de la escena Martín Bello se quejó. Fue al camarín, se sacó la remera, advirtió todas las lesiones, se sacó unas fotos y fue al médico. Y sumó un dato: “Al día de hoy Martín tiene que someterse a una operación quirúrgica porque puede ser que tenga fracturada una vértebra en el cuello y en esa operación puede llegar a quedar paralítico. La lesión es muy grave. No se puede permitir en una producción de semejante calidad”.

Sobre los aspectos legales, Trimarco dijo que ellos entienden que la agresión desmedida fue dolosa. “Por un lado vamos por la faz penal y por el otro iniciaremos acciones civiles para la indemnización del daño que le causó físicamente”. Por último, el abogado confirmó que van a pedir que esa escena violenta se quite de la serie. “No se puede exhibir a una persona a la que están lastimando de verdad”, concluyó.