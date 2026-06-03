Las efemérides del 3 de junio reúnen a una serie de eventos que tienen en común haber pasado un día como hoy, miércoles en el que se conmemora el 256° aniversario del nacimiento de Manuel Belgrano, uno de los próceres de nuestro país y el creador de la bandera argentina.

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en Buenos Aires un día como hoy, pero de 1770. A lo largo de su vida, se desempeñó como político, abogado, militar, periodista, economista y diplomático. Se trata de una de las principales figuras que impulsaron la Revolución de Mayo y que luchó por la independencia de la Argentina.

Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770

Además, fue el encargado de crear la bandera que hoy en día representa a nuestro país. Con el puesto de jefe del Ejército del Norte, el 27 de febrero de 1812, izó por primera vez este emblema de la historia argentina. Sus colores estaban inspirados en los de la escarapela, que también fue ideada por él mismo un par de semanas antes de este acontecimiento.

Manuel Belgrano murió a los 50 años el 20 de junio de 1820 por una hidropesía. A pesar de sus logros, falleció en la pobreza: le tuvo que pagar al médico que lo trató con un reloj, el último objeto de valor que le quedaba. Por su importancia para la historia nacional, en 1938 se determinó que esta fecha se celebre el Día de la Bandera Argentina para recordarlo.

Efemérides del 3 de junio: qué pasó un día como hoy

1770 – Nace Manuel Belgrano, abogado y militar, creador de la bandera argentina.

1887 – Se funda el club Gimnasia y Esgrima La Plata.

1904 – Nace Charles Richard Drew, cirujano estadounidense, pionero en el desarrollo de los bancos de sangre.

1919 – Se funda el Club Atlético Central Córdoba, de Santiago del Estero.

1922 – Se crea en la Argentina la Dir. Gral. de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

1924 – Muere el escritor Franz Kafka.

1925 – Nace el actor Tony Curtis.

1937 – Se inaugura la Línea D de Subterráneos de Buenos Aires. Unía Florida y Tribunales.

1942 - Nace el músico y guitarrista estadounidense Curtis Mayfield, líder de The Impressions.

1951 - Nace la docente Jill Biden, primera dama de los Estados Unidos

1986 – Nace el tenista español Rafael Nadal.

1987 – Se convierte en ley el divorcio vincular en la Argentina.

2001 – Muere Anthony Quinn, actor mexicano-estadounidense.

2004 – George Tenet renuncia como director de la CIA a causa de fallas de inteligencia sobre armamento en Irak y por los ataques del 11 de septiembre de 2001.

2009 – Muere David Carradine, actor estadounidense reconocido por su trabajo en la serie Kung fu y en la película Kill Bill.

2014 – Muere Virginia Luque, actriz y cantante argentina.

2016 – Muere Muhammad Ali, boxeador estadounidense.