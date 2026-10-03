Efemérides del 3 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
En la jornada se celebra el Día Nacional del Odontólogo, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
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Las efemérides del 3 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, entre los que se destaca la celebración del Día Nacional del Odontólogo.
La fecha surge como un homenaje al día de 1917 en que se conformó la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) en Santiago de Chile, cuando unos profesionales se reunieron para debatir algunos aspectos claves relacionados con esta profesión que cuida la salud bucal y, de esta forma, la salud de las personas. Casi una década más tarde, en 1925, en el segundo Congreso de FOLA realizado en la Ciudad de Buenos Aires, el delegado argentino Raúl Loustalán propuso que el 3 de octubre fuera la fecha oficial para celebrar el Día de la Odontología en Latinoamérica. La Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela son los países que tienen este día dedicado a los profesionales de la higiene bucal.
Efemérides del 3 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1226 – Muere San Francisco de Asís.
- 1714 – Por cédula de Felipe V, queda constituida la Real Academia Española.
- 1940 – Nace Nacha Guevara, actriz argentina.
- 1942 – Nace Roberto Perfumo, futbolista, entrenador y periodista deportivo argentino.
- 1954 – Nace Steve Ray Vaughan, guitarrista, cantante, compositor y productor estadounidense.
- 1974 - Comienza el juicio al presidente Richard Nixon por el caso Watergate.
- 1992 - La cantante Sinéad O’Connor rompe una foto del papa Juan Pablo II en vivo en el programa SNL y causa un rechazo mundial.
- 2004 – Muere Janet Leigh, actriz estadounidense.
- Se celebra el Día del Odontólogo en la Argentina.
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