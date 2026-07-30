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Efemérides del 30 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?
En la jornada se celebra el Día Mundial de la Amistad; cuáles son los aniversarios y eventos asociados a la fecha
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LA NACION
Las efemérides del 30 de julio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, entre los que se destaca el Día Mundial de la Amistad.
La fecha es una iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que proclamó la jornada en el año 2011. Esta efeméride sirve para pensar en los vínculos de amistad de manera más universal. Para este día, la ONU se puso como misión difundir los siguientes objetivos:
- Transmitir el sentimiento de la amistad como un instrumento pacifista entre las naciones.
- Acabar con la violencia y la pobreza.
- Contribuir a una sociedad más justa y sostenible.
- Reforzar la armonía dentro de los pueblos y entre ellos.
Esta celebración se solapa en el país con el Día del Amigo, impulsado por el argentino Enrique Febbraro, que es popular tanto en nuestro país, como así también en Brasil, Chile, Uruguay y España, el 20 de julio.
Efemérides del 30 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1863 – Nace el popular fabricante de automóviles estadounidense Henry Ford.
- 1930 – Uruguay se adjudica la primera Copa del Mundo de Fútbol, tras vencer a la Argentina por 4-2.
- 1941 – Nace el cantante canadiense Paul Anka.
- 1947 – Nace Arnold Schwarzenegger, actor austríaco nacionalizado estadounidense. Fue gobernador de California por dos mandatos entre 2003 y 2011.
- 1957 - Nace en la localidad santafesina de Monje el exarquero y entrenador Nery Pumpido, titular en la selección argentina ganadora del Mundial de México 86 y miembro del plantel subcampeón en Italia ‘90. Con River Plate, fue campeón de la Copa Libertadores de América y la Intercontinental.
- 1967 – Un terremoto azota la costa venezolana y causa la muerte de 80 personas en Caracas.
- 1968 – Se produce la violenta erupción del volcán Arenal en Costa Rica, que causa la muerte de 70 personas y la desaparición de otras 90.
- 1970 – Nace el cineasta británico Christopher Nolan; su último film estrenado es Oppenheimer, por el cual ganó el premio Oscar a Mejor director.
- 1974 – Nace la actriz estadounidense Hilary Swank.
- 1984 – Nace el primer bebé por fecundación in vitro en la Argentina.
- 2007 – Muere el cineasta sueco Ingmar Bergman.
- 2008 – La sonda de la NASA Fénix encuentra agua en el planeta Marte.
- 2010 – Se realiza el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en la Argentina.
- 2014 – Muere el dirigente deportivo argentino Julio Grondona.
- 2025– En la península de Kamchatka, Rusia, ocurre un terremoto de 8,8; considerado hasta ahora el sexto más potente de la historia.
- Se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
- Se celebra el Día Mundial de la Amistad, aunque en varios países de América del Sur la efeméride se celebra otro día del mismo mes.
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