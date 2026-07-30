Las efemérides del 30 de julio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, entre los que se destaca el Día Mundial de la Amistad.

El 30 de julio se celebra el Día Mundial de la Amistad

La fecha es una iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que proclamó la jornada en el año 2011. Esta efeméride sirve para pensar en los vínculos de amistad de manera más universal. Para este día, la ONU se puso como misión difundir los siguientes objetivos:

Transmitir el sentimiento de la amistad como un instrumento pacifista entre las naciones.

como un instrumento pacifista entre las naciones. Acabar con la violencia y la pobreza.

Contribuir a una sociedad más justa y sostenible.

Reforzar la armonía dentro de los pueblos y entre ellos.

Esta celebración se solapa en el país con el Día del Amigo, impulsado por el argentino Enrique Febbraro, que es popular tanto en nuestro país, como así también en Brasil, Chile, Uruguay y España, el 20 de julio.

Efemérides del 30 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

1863 – Nace el popular fabricante de automóviles estadounidense Henry Ford .

. 1930 – Uruguay se adjudica la primera Copa del Mundo de Fútbol, tras vencer a la Argentina por 4-2.

1941 – Nace el cantante canadiense Paul Anka.

1947 – Nace Arnold Schwarzenegger, actor austríaco nacionalizado estadounidense. Fue gobernador de California por dos mandatos entre 2003 y 2011.

1957 - Nace en la localidad santafesina de Monje el exarquero y entrenador Nery Pumpido , titular en la selección argentina ganadora del Mundial de México 86 y miembro del plantel subcampeón en Italia ‘90. Con River Plate, fue campeón de la Copa Libertadores de América y la Intercontinental.

, titular en la selección argentina ganadora del Mundial de México 86 y miembro del plantel subcampeón en Italia ‘90. Con River Plate, fue campeón de la Copa Libertadores de América y la Intercontinental. 1967 – Un terremoto azota la costa venezolana y causa la muerte de 80 personas en Caracas.

1968 – Se produce la violenta erupción del volcán Arenal en Costa Rica, que causa la muerte de 70 personas y la desaparición de otras 90.

1970 – Nace el cineasta británico Christopher Nolan; su último film estrenado es Oppenheimer, por el cual ganó el premio Oscar a Mejor director.