Las efemérides del 6 de junio reúnen a una serie de eventos que tienen en común haber pasado un día como hoy, sábado en el que se conmemora el Día de la Ingeniería en la Argentina. Se trata de una jornada en que se rinde homenaje a quienes se dedican a esta profesión, que busca el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial.

La fecha recuerda el día del año 1870 en que se recibió la primera camada de ingenieros civiles egresados de la Universidad de Buenos Aires. El Centro Argentino de Ingenieros asignó esta efeméride como un homenaje a este suceso, y personificó a aquel grupo en la figura de Luis Augusto Huergo, uno de los ingenieros más famosos del país, quien obtuvo el título emitido por el Departamento de Ciencias Exactas de la UBA en este mismo día.

Luis A. Huergo es uno de los ingenieros más destacados de la historia argentina

Entre otros proyectos trascendentales para el desarrollo argentino, Huergo estuvo a cargo de la canalización de los ríos Tercero, Cuarto y Quinto para aumentar el caudal del Salado; la instalación de un dique de carena en el puerto de San Fernando, el primero del país; y la construcción de un tramo del ferrocarril Pacífico, que va de Buenos Aires a Villa Mercedes.

Efemérides del 6 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

1799 – En Moscú, nace el escritor, poeta y dramaturgo Aleksandr Pushkin.

1875 – Nace el escritor alemán Thomas Mann. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1929 y escribió obras como La montaña mágica y José y sus hermanos.

1941 – Muere Louis Chevrolet, conductor de autos y cofundador de la empresa que lleva su apellido.

1944 – Se produce el Día D, nombre que hace referencia al desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial.

1948 – En Bandol, Francia, muere Louis Jean Lumière, pionero de la cinematografía.

1956 – Nace el extenista sueco Björn Borg. Entre sus títulos, se encuentran 11 campeonatos de Grand Slam.

1960 – Nace el músico y guitarrista estadounidense Steve Vai.

1961 – Muere el psicólogo suizo Carl Gustav Jung. Entre sus obras se encuentran títulos como Los arquetipos y lo inconsciente colectivo y Civilización en transición.

1967 – En Connecticut nace el actor estadounidense Paul Giamatti. Fue nominado a un premio Oscar por su trabajo en El luchador.

1968 – Tras ser disparado el día anterior, muere el político estadounidense Robert “Bobby” Kennedy.

1978 – Nace en Buenos Aires la actriz Leonora Balcarce. En cine participó de películas como La ciénaga y ¿De quién es el portaligas?

1984 – Se lanza en la Unión Soviética el videojuego conocido como Tetris.

1991 – En California, Estados Unidos, muere el saxofonista y músico de jazz Stan Getz.

2004 – El tenista Gastón Gaudio se queda con el título de Roland Garros al vencer a su compatriota Guillermo Coria.

2006 – Muere el músico estadounidense Billy Preston. Trabajó con artistas como The Beatles, Bob Dylan, Eric Clapton y Aretha Franklin.

2012 – En Buenos Aires muere la cantante y actriz argentina Estela Raval.