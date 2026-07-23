Sócrates, filósofo: “Sólo existe un bien, llamado conocimiento, y un mal, llamado ignorancia”

Más de dos mil años después de su existencia, la figura de Sócrates continúa como una referencia ineludible para comprender las dinámicas del pensamiento humano. El filósofo griego, cuya vida y obra marcaron el devenir de la cultura occidental, dejó una máxima que atraviesa las eras: “Solo existe un bien: el conocimiento. Solo hay un mal: la ignorancia”.

Esta premisa, recopilada por el historiador Diógenes Laercio en su obra Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, actúa hoy como una brújula intelectual ante un mundo saturado de información y certezas absolutas.

Desde una perspectiva histórica y filosófica, esta reflexión no se limita a un simple juego de palabras, sino que establece un vínculo directo entre la capacidad analítica y la toma de decisiones. Para Sócrates, la sabiduría no consiste en la acumulación de datos o en la pretensión de erudición, sino en un proceso de constante cuestionamiento. En la Apología, escrita por Platón, el ateniense argumenta que una de las expresiones más elevadas de la inteligencia radica en reconocer las propias limitaciones y no sostener como verdades aquello que en realidad se ignora. Esta postura, definida como una forma de humildad epistemológica, permite evitar la precipitación en el juicio y el dogmatismo, dos de los riesgos más frecuentes tanto en la esfera pública como en el ámbito privado.

Las palabras de Sócrates se mantienen vigentes en pleno 2026 IA

El enfoque socrático propone que la ignorancia no se manifiesta exclusivamente por la falta de información, sino principalmente cuando un individuo desconoce algo pero, aun así, sostiene una postura cerrada al respecto, una distinción fundamental para la vida en comunidad. En la actualidad, donde la rapidez con la que se consumen noticias y opiniones suele atentar contra el rigor, el método socrático invita a dudar con criterio y a contrastar las fuentes disponibles. Esta práctica fomenta una ciudadanía más responsable que, al priorizar el diálogo y la confrontación de ideas por encima de la imposición de dogmas, logra decisiones con mayor prudencia y conciencia colectiva.

El legado del filósofo ateniense sobre la relevancia del conocimiento como único bien es, esencialmente, una apuesta por el examen crítico permanente. Lejos de plantear que un individuo deba poseer una respuesta para cada enigma, la enseñanza resalta que aceptar los límites del propio saber es el motor que impulsa el crecimiento personal y el aprendizaje continuo. Bajo esta premisa, la ignorancia se convierte en el mal principal al impedir el progreso reflexivo y al inducir al ser humano a cometer errores que, de haber mediado una cuota de duda constructiva, podrían haber sido evitados de forma eficaz.

El legado de Sócrates evidencia la importancia de sus enseñanzas Biblioteca del Trinity College

En un entorno contemporáneo caracterizado por la inmediatez y la saturación informativa, la propuesta de Sócrates se erige como una herramienta de protección contra la desinformación. Informarse con rigor y reconocer la posibilidad del error propio son las claves que, según los especialistas, permiten transitar la vida cotidiana de manera más lúcida. La enseñanza, por lo tanto, no es una carrera hacia la obtención de una verdad absoluta, sino la consolidación de un hábito que transforma la relación de las personas con el entorno, donde siempre se prioriza la búsqueda de la verdad a través del intercambio dialógico y el ejercicio constante del pensamiento crítico frente a cualquier forma de ignorancia.