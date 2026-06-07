Efemérides del 7 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?
Este domingo es el Día del Periodista en la Argentina, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
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Las efemérides del 7 de junio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en el que se celebra un nuevo Día del Periodista en la Argentina.
La fecha hace alusión al día del año 1810 en que comenzó a circular La Gazeta de Buenos Aires, el primer periódico de la etapa independentista argentina. Su creación había sido una iniciativa de la Primera Junta, que decretó el lanzamiento del diario por la necesidad de anunciar los actos oficiales al público, aunque también se incluían noticias del exterior.
Mariano Moreno, secretario de este ente gubernamental criollo que había expulsado a la autoridad virreinal, fue su fundador y uno de los principales redactores de las tiradas, junto con otros próceres e integrantes de ese cuerpo de gobierno como Juan José Castelli y Manuel Belgrano. En su honor, y para saludar a todos los profesionales de esta industria, hoy se celebra el Día del Periodista.
Efemérides del 7 de junio: qué pasó un día como hoy
- 1810 – Se publica el primer número de La Gazeta de Buenos Ayres, periódico impulsado por Mariano Moreno.
- 1848 – En París nace el pintor francés Paul Gauguin.
- 1920 – En Buenos Aires nace el escritor, dramaturgo y político argentino Carlos Gorostiza.
- 1925 – Nace en Buenos Aires Ernestina Herrera de Noble. Fue una de las principales propietarias del Grupo Clarín.
- 1936 – Muere la escultora argentina Lola Mora.
- 1940 – Nace el cantante británico Thomas John Woodward, más conocido como Tom Jones.
- 1942 – En Libia nace el militar y dictador Muamar el Gadafi. Gobernó su país entre 1969 y 2011.
- 1952 – En Irlanda del Norte nace el actor Liam Neeson. Fue nominado al premio Oscar por su trabajo en La lista de Schindler. También participó de películas como Pandillas de Nueva York y la saga de Búsqueda implacable.
- 1954 – Muere el matemático y filósofo inglés Alan Turing.
- 1957 – En Santo Domingo, República Dominicana, nace el cantante, músico y compositor Juan Luis Guerra.
- 1958 – En la ciudad de Mineápolis nace el músico y compositor estadounidense Prince Roger Nelson, conocido como Prince. Su discografía está compuesta por discos como 1999, Purple Rain y Sign o’ the times.
- 1968 – Nace el exfutbolista y director técnico Juan Antonio Pizzi.
- 1970 – Nace el exfutbolista brasilero Cafú. Con la selección de su país, fue campeón del mundo en 1994 y 2002.
- 1980 – Muere el escritor estadounidense Henry Miller. Algunas de las novelas que escribió son Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio y Sexus.
- 1987 – Muere el escritor argentino Humberto “Cacho” Costantini. Su obra se encuentra compuesta por libros como Háblenme de Funes y La larga noche de Francisco Sanctis.
- 1988 – Nace el actor canadiense Michael Cera. Participó en películas como Supercool y Juno.
- 2008 – En Buenos Aires muere el periodista argentino de origen rumano Bernardo Neustadt.
- 2015 – En Londres muere el actor británico Christopher Lee. Algunas de las películas en las que trabajó son Drácula, la saga de El Señor de los Anillos y dos de las precuelas de Star Wars.
- 2025: En Bogotá, Colombia, el precandidato presidencial y senador liberal Miguel Uribe Turbay, de 39 años, es víctima de un intento de asesinato y falleció dos meses más tarde.
- En la Argentina se celebra el Día del Periodista en homenaje a la primera aparición del periódico La Gazeta de Buenos Ayres.
- Se conmemora el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. De acuerdo con la Asamblea General de las Naciones Unidas, “no existe seguridad alimentaria sin inocuidad de los alimentos”.
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