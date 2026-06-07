Las efemérides del 7 de junio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en el que se celebra un nuevo Día del Periodista en la Argentina.

La fecha hace alusión al día del año 1810 en que comenzó a circular La Gazeta de Buenos Aires, el primer periódico de la etapa independentista argentina. Su creación había sido una iniciativa de la Primera Junta, que decretó el lanzamiento del diario por la necesidad de anunciar los actos oficiales al público, aunque también se incluían noticias del exterior.

Mariano Moreno, secretario de este ente gubernamental criollo que había expulsado a la autoridad virreinal, fue su fundador y uno de los principales redactores de las tiradas, junto con otros próceres e integrantes de ese cuerpo de gobierno como Juan José Castelli y Manuel Belgrano. En su honor, y para saludar a todos los profesionales de esta industria, hoy se celebra el Día del Periodista.

Mariano Moreno fundó la Gazeta de Buenos Ayres y sentó las bases del primer medio de prensa argentino en la época independentista Wikipedia

Efemérides del 7 de junio: qué pasó un día como hoy

1810 – Se publica el primer número de La Gazeta de Buenos Ayres, periódico impulsado por Mariano Moreno.

1848 – En París nace el pintor francés Paul Gauguin.

El pintor Paul Gauguin nació un día como este de 1848 (en imagen: autorretrato con cristo amarillo,1890-1891) © RMN-Grand Palais (musée dOrsay) / René-Gabriel Ojéda

1920 – En Buenos Aires nace el escritor, dramaturgo y político argentino Carlos Gorostiza.

1925 – Nace en Buenos Aires Ernestina Herrera de Noble. Fue una de las principales propietarias del Grupo Clarín.

1936 – Muere la escultora argentina Lola Mora.

1940 – Nace el cantante británico Thomas John Woodward, más conocido como Tom Jones.

1942 – En Libia nace el militar y dictador Muamar el Gadafi. Gobernó su país entre 1969 y 2011.

1952 – En Irlanda del Norte nace el actor Liam Neeson. Fue nominado al premio Oscar por su trabajo en La lista de Schindler. También participó de películas como Pandillas de Nueva York y la saga de Búsqueda implacable.

1954 – Muere el matemático y filósofo inglés Alan Turing.

1957 – En Santo Domingo, República Dominicana, nace el cantante, músico y compositor Juan Luis Guerra.

1958 – En la ciudad de Mineápolis nace el músico y compositor estadounidense Prince Roger Nelson, conocido como Prince. Su discografía está compuesta por discos como 1999, Purple Rain y Sign o’ the times.