Qué significa el popular refrán argentino “Cría cuervos y te sacarán los ojos”

Los refranes populares forman parte del patrimonio cultural y cotidiano en Argentina. Se transmiten de generación en generación para compartir enseñanzas morales, advertencias o lecciones de vida. Entre las expresiones más recurrentes y contundentes se destaca el conocido refrán “Cría cuervos y te sacarán los ojos”, un dicho de uso actual cuya idea clave gira en torno a la ingratitud y las consecuencias desfavorables de depositar demasiada confianza en personas equivocadas.

“Cría cuervos y te sacarán los ojos”, un dicho de uso actual cuya idea clave gira en torno a la ingratitud y las consecuencias desfavorables de depositar demasiada confianza en personas equivocadas

El origen metafórico de este enunciado se fundamenta en un dato sobre la conducta de esta ave carnívora. En el mundo natural, los cuervos suelen alimentarse de cadáveres y empiezan habitualmente por las partes más blandas e hiperprotegidas del cuerpo, como los ojos. Esta particularidad zoológica sirvió históricamente como el marco ideal para construir una potente imagen simbólica: representar a la persona desagradecida que, tras recibir cuidados, apoyo o favores en momentos clave, termina por responder de manera hostil y daña a quien originalmente le tendió una mano.

Más allá de su tono categórico e impactante, el dicho cumple una función preventiva indispensable en la comunicación cotidiana. Si se tiene en cuenta la frecuencia con la que ocurren situaciones desleales en las relaciones interpersonales, la paremia funciona como una recomendación directa para actuar con cautela. No insta a dejar de ayudar a los demás, sino a ser extremadamente prudentes a la hora de otorgar beneficios o confiar ciegamente en personas cuya lealtad o intenciones no están claras.

El refrán se fundamenta en un dato sobre la conducta de esta ave carnívora

Asimismo, al ser un dicho tan afianzado en el habla popular, a menudo sufre modificaciones cómicas o irónicas para restarle dramatismo, lo que deriva en bromas habituales como “Cría cuervos y tendrás muchos”. Con intenciones que van desde lo asertivo hasta la ironía, este refrán continúa reflejando la sabiduría colectiva. En definitiva, nos recuerda lo valioso de saber elegir bien a quién dedicamos nuestro tiempo, esfuerzo y afecto en el día a día para evitar amarguras o traiciones inesperadas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA