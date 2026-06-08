Las efemérides del 8 de junio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra un nuevo Día Mundial de los Océanos.

La fecha es impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que estableció el Día Mundial de los Océanos el 5 de diciembre de 2008 a través de su resolución 63/111. Dicho texto recuerda que esta efeméride se propuso por primera vez en 1992 en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro como un “recordatorio sobre el papel crucial que el océano desempeña en nuestras vidas y cómo las personas pueden ayudar a protegerlo”.

En el mundo hay cinco océanos: el Atlántico, el Pacífico, el Índico, el Ártico y el Antártico HANDOUT - Under the Pole

En el mundo hay cinco océanos: el Atlántico, el Pacífico, el Índico, el Ártico y el Antártico. El más extenso de todos es el Océano Pacífico, que tiene 155,557,000 km2; le sigue el Atlántico, de 76,762,000 km2; luego, los 68,556,000 km2 del Índico; en cuarto lugar, el Océano Antártico, con una extensión de 20,327,000 km2; finalmente, el Ártico, con 14,056,000 km2.

Si bien en ocasiones los mares pueden estar contenidos por océanos, hay que recordar que se trata de dos espacios distintos. Es que la mayor diferencia entre ambos radica en su extensión y en el hecho de que los mares suelen estar parcialmente encerrados por tierra. Algunos ejemplos son el Mar Negro, el Mediterráneo y el Caribe.

Efemérides del 8 de junio: qué pasó un día como hoy

632 – En Medina, ciudad de la actual Arabia Saudita, muere Mahoma, profeta y fundador del islam.

1895 – En Albacete, España, nace Santiago Bernabéu. Fue futbolista, entrenador y presidente del Real Madrid.

1911 – Nace el músico, cantante y compositor argentino de tangos Edmundo Rivero.

1925 – En Nueva York nace la política estadounidense Barbara Bush. Fue esposa de George H. W. Bush y primera dama del país entre 1989 y 1993.

1927 – Nace el actor y cómico estadounidense Jerry Stiller. Trabajó en películas como Zoolander y en series como Seinfeld.

1933 – En Nueva York nace la actriz estadounidense Joan Rivers. Su filmografía abarca obras como El nadador y Shrek 2.

1940 – En Nueva Jersey, Estados Unidos, nace la actriz y cantante Nancy Sinatra.

1949 – Se publica 1984, novela del escritor británico George Orwell.

1955 – En Londres nace el científico de la computación Tim Berners-Lee.

1957 – En Buenos Aires nace el músico y compositor argentino Alejandro Lerner. Dos de sus discos más conocidos son Todo a pulmón y Volver a empezar.

1964 – Nace el actor y cómico argentino Humberto Tortonese, quien trabajó en la televisión, la radio y el teatro.

1977 – En Atlanta, Georgia, nace el rapero y productor estadounidense Kanye West.