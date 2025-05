Javier Mascherano, en el espejo: nuevo fracaso en Inter Miami y las alarmas que se encienden otra vez... ahora con Messi

Lionel Messi abandonó el campo abatido después de la contundente eliminación de Inter Miami en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, otro desengaño para un equipo que sigue hambriento de títulos.

La ambiciosa franquicia estadounidense sucumbió por 3 a 1 frente a su público ante el canadiense Vancouver Whitecaps, que avanzó a la final por un inapelable global de 5-1.

El equipo de Messi se quedó otra vez fuera de la final del principal torneo de la Concacaf y dejó una imagen extremadamente preocupante apenas un mes y medio antes de que inaugure el flamante Mundial de Clubes de la FIFA. Un riesgo mayúsculo para Javier Mascherano, el entrenador, que suma otro fracaso en su carrera, luego de las desventuras en los equipos juveniles nacionales, entre el Sub 20 y el Sub 23.

Un inesperado fracaso, también, para Lionel Messi Lynne Sladky - AP

El proyecto de Miami, esperanzado en que Messi alargue su estancia por una temporada más, corre los riesgos de depender de cuatro figuras que tienen entre 36 y 38 años: el astro argentino y sus eternos socios Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, recuerda la agencia AFP.

El año pasado, tras completar la mejor fase regular en la liga norteamericana (MLS), el Inter ya quedó al margen a la primera serie en los playoffs y se quedó lejos de su ansiado primer título doméstico.

Con un año más en las piernas, a los llamados Cuatro Fantásticos se les pide que hagan frente a un calendario todavía más exigente, con la MLS, la Copa de Campeones, la Leagues Cup y ahora también el ampliado Mundial de Clubes.

Al frente de esta misión está el nuevamente cuestionado Mascherano, sin experiencia previa como entrenador de club, a quien no le entregaron un sustituto de garantías del joven más talentoso del plantel, el paraguayo Diego Gómez, que fue traspasado al Brighton de la Premier League.

El Inter facilita además la labor defensiva de sus rivales al concentrar la creación de juego en los botines de Messi (deslucido en varios partidos), que bajó considerablemente sus prestaciones respecto al primer año y medio de su etapa en Estados Unidos.

El capitán albiceleste suma ocho goles en 14 partidos en todas las competiciones y, aunque suele dejar momentos de brillantez, la carga ofensiva sobre sus hombros resulta cada vez más pesada.

A su lado, el uruguayo Suárez parece haber extraviado la pólvora y encadena nueve partidos sin marcar.

Sergio Busquets está también muy alejado de su mejor versión y Jordi Alba, aunque sigue siendo una amenaza ofensiva, genera desequilibrios al desatender sus obligaciones defensivas.

Ante Vancouver, el Inter debía remontar el 2-0 en contra de la ida y sus esperanzas revivieron cuando Alba abrió el marcador a los nueve minutos.

Una falta sobre Lionel Messi en el choque ante Vancouver Whitecaps LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero los Whitecaps, equipo revelación de la temporada en la MLS, no se derritieron ante la presión como anteriores rivales del Inter y le dieron la vuelta con goles casi seguidos de Brian White y el ecuatoriano Pedro Vite, bordeando la humillación con el tercero de Sebastian Berhalter.

Frente a la prensa, Mascherano lamentó que el equipo que conduce no mantuviera la calma cuando tenía mucho tiempo por delante para empatar la serie.

“Lo más difícil lo habíamos hecho”, remarcó. “Lo que no esperábamos es que en tres minutos nos sentencien la eliminatoria con dos jugadas al inicio del segundo tiempo, cuando teníamos que estar más tranquilos”.

Y fue más allá: “En este tipo de eliminatorias, los errores los pagás muy caro porque enfrente tenés un equipo con jerarquía que no te va a perdonar. Nos hacen los dos goles de la misma manera. No te lo podés permitir en una serie como esta, que estás tan ajustado, y menos en el inicio del segundo tiempo. Es inconcebible. Te desconcentrás, nos pasó el otro día con Dallas y nos vuelve a pasar ahora. Lo raro es que pasó al inicio del segundo tiempo, puedo entenderlo faltando 15 minutos, pero no al inicio del segundo tiempo”.

Mascherano, pura efervescencia RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La crítica también incluye su propia figura. "Nos volvimos locos en dos jugadas. Hay muchas veces que las jugadas las tenés que cortar. Tiene que ser un aprendizaje porque vamos a enfrentar este tipo de partidos si queremos pelear cosas importantes. Hay que entender que jugar bien al fútbol no es hacer cosas extraordinarias, sino que está en los detalles. Tenemos que aprender que un detalle te deja afuera”.

El Inter, de esta forma, no sacó partido de su mayor experiencia y mostró sus dificultades para seguir el ritmo de un dinámico rival como Vancouver.

Su entrenador, el danés Jesper Sorensen, dejó entrever en su análisis las debilidades de su oponente. “Es justo decir que tenemos un equipo más joven y también más capaz de correr y jugar con alta intensidad”, apuntó.

Mascherano asumió en diciembre pasado MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras el golpe, Mascherano hizo un llamado a centrarse en la MLS, donde ocupan la quinta plaza de la Conferencia Este, sin pensar todavía en el gran escaparate del Mundial de Clubes. “Hay que seguir, centrarse en la MLS. Ni pienso en el Mundial de Clubes, falta todavía un mes y medio. Sería un gran error centrarse en eso. Hemos venido compitiendo en dos torneos durante más de dos meses, creo que lo hemos hecho de buena manera. Hemos avanzado hasta una fase que el club nunca había avanzado. La derrota nos duele mucho porque teníamos la ilusión de llegar a la final”, sostuvo.

La cuenta atrás, sin embargo, ya ha comenzado para el partido inaugural del 14 de junio frente al Al Ahly egipcio.

Porto y Palmeiras serán los otros rivales de grupo de un Inter que, salvo mejora, se arriesga a unos resultados que dejen en mal lugar la figura de Messi. Como si se tratara de un “peligro” para Mascherano conducir a su amigo sobre el campo de juego, en la cuenta regresiva, también, rumbo al Mundial 2026.

De sensacional carrera como jugador, aunque con un final traumático en el seleccionado, a una etapa compleja como entrenador. Suele sufrir el cargo: en el Sub 20, el Sub 23 y ahora, en Inter Miami. Suele ser objeto, además, de críticas despiadadas en las redes sociales.

En agosto pasado, la eliminación contra Francia en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024 lo dejó mal parado. El equipo no estuvo a la altura, con figuras estelares de Qatar 2022 y con jóvenes talentos. Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, lo contuvo siempre. La posibilidad de dirigir a Messi sedujo al Jefecito, de 40 años, otra vez en el foco de la tormenta. “Yo creo que hemos competido. Claramente es difícil decirlo cuando la eliminatoria termina 5-1”, fue su último mensaje.