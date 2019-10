El bartender alemán que debió devolver un premio por sus comentario misóginos

La polémica comenzó al recordarse declaraciones sexista del bartender Charles Schumann Fuente: LA NACION

Sebastián A. Ríos SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de octubre de 2019

A Charles Schumann el reconocimiento a toda una vida detrás de las barras le duró tan solo unos días. Ni bien se conoció que este bartender alemán, propietario del bar Schumann's, en Múnich, había obtenido el premio Industry Icon que otorga el jurado de The World's 50 Best Bars, se empezaron a escuchar voces recordando sus comentarios misóginos. En menos de una semana, esa misma organización comunicó que "aceptó la devolución" del premio por parte de Schumann, por lo que este año el Ícono de la Industria de bebidas quedará vacante.

Pero, ¿cuáles fueron los dichos de Schumann que generaron tal rechazo? Fue nada menos que en una entrevista a la revista Playboy, hace muchos años atrás, que Schumann dijo sin muchas vueltas: " Un bar no es un lugar para una mujer. Los personajes importantes siempre son varones". En 2009, en un entrevista con The Japan Times le preguntaron si seguía pensando igual: "Tengo la misma opinión ahora", contestó, no dando mucho lugar a la duda.

"#CharlesSchumann debería sentirse avergonzado por ser tal dinosaurio cansado. Decirles a todas estas mujeres que no deberían estar trabajando, que no deberían dedicarse a esta carrera, ni tener ingresos. Vergüenza sobre él", escribió en su cuenta de Instagram la bartender norteamericana Ivy Mix ni bien se difundió la noticia del premio. Tess Posthumus, del bar Flying Dutchmen Cocktails, de Ámsterdam, posteó: "Charles Schumann está tan abiertamente en contra de las mujeres detrás de las barras (...) que no lo hace secreto y en múltiples entrevistas postula cosas como "las mujeres solo deberían trabajar los turnos de almuerzo, dejando su lugar a los verdaderos bartenders (varones)". Me resulta frustrante y triste que los @50bestbars le den a este hombre el honor de coronarse Ícono de la Industria".

Charles Schumann reiteró en varias oportunidades que los bares no son lugares para mujeres Crédito: Facebook

La crítica a ese comentario tomó estos días forma bajo el hashtag #womenbehindthebarafter3, poblando las redes sociales de fotos de mujeres bartenders trabajando -para horror de Schumann- en horario nocturno. "Con mucho orgullo les presentamos a nuestra Jefa de Barra: @witchtender. En ella depositamos toda nuestra confianza para seguir haciéndolos cada vez más felices! #womenbehindthebarafter3", posteó Federico Cuco desde la cuenta de su bar Verne Cocktail Club.

Marina "Pipi" Yalour, la bartender cordobesa detrás del bar Francis que fue elegida embajadora de Campari, también se refirió al hecho en sus redes: "El argumento de que "no hay mujeres" ya no tiene cabida: hay muchas mujeres talentosas en condiciones de enseñar y hacer aportes valiosos. Lo que no hay, muchas veces, son hombres en posiciones de poder dispuestos a cuestionar sus privilegios".

"A mí me rompe el corazón, porque su libro fue uno de los que más atentamente leí, pero no se puede ser tibio -dijo Cuco-. Cuando me enteré pensé que era algo sacado de contexto. Que se me pase a mí es una cosa, pero no puede ocurrir con una organización como los 50 Best, cuando nombrás a una persona ícono de la industria. Creo que mi lugar es mostrarle a mis compañeras que no estoy en el equipo Schumann".

Algo de todo el ruido en redes debió de llegar a oídos de los 50 Best Bars, que aceptaron "la devolución" del premio, del sponsor del Industry Icon -la firma Nikka Whiskey, que retiró al alemán de su jurado de cata- y del propio Schumann, quien se lamentó por la "malinterpretación" de sus dichos: "Me duele que mis declaraciones fueran tan mal entendidas. Valoro a los buenos bartenders, completamente independientes del género, el origen y la edad. Cualquiera que ya se haya sentado conmigo en un jurado puede dar testimonio de esto".

En la página de Facebook de su bar puede leerse: "Con respecto a la controversia en torno a mi persona y la entrega de The World's 50 Best Bar - Industry Icon Award, le devuelvo el premio. Ya no lo quiero".