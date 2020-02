Jesica Rizzo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de febrero de 2020 • 11:47

A solo 40 kilómetros del Obelisco habita el ciervo de los pantanos, el ciervo más grande de Sudamérica y que lamentablemente está en peligro de extinción en la Argentina.

Es una especie declarada Monumento Natural de la provincia de Buenos Aires, tiene una longitud desde la cabeza a la cola de aproximadamente 2 metros y la altura a nivel de la cruz es de 1,20 a 1,30 metro. Su pelaje es pardo rojizo y negro en sus patas. Es un animal herbívoro que se alimenta de pastos de ambientes acuáticos. Generalmente es solitario, aunque se lo puede ver en pareja o formando pequeños grupos. Durante el día se oculta entre los pastos formando "dormideros" o "camas" y durante el crepúsculo o la noche sale a comer. Se trata de un animal que se desplaza muy bien por los pantanos y es un gran nadador.

Según un informe del Comité CientíficoTécnico Ciervo de los Pantanos, la especie es casi desconocida, y si bien su caza está prohibida en la provincia de Buenos Aires, en los últimos dos años se registraron más de 230 muertes de las cuales más del 80% fueron causadas por cazadores furtivos, y el resto por inundaciones, la reducción de su hábitat por construcciones, accidentes vehiculares, desnutrición, y en algunas ocasiones porque terminan en hogares como mascotas. Actualmente no existen cifras oficiales sobre la población de esta especie, aunque se estima que en la zona existen alrededor de 800 ejemplares.

Fundación Temaikèn trabaja activamente en el rescate y reinserción de estos ciervos. En los últimos años, asistió 21 animales en su Centro de Recuperación de Especies y rescató 18 en distintos lugares del Delta del Paraná. Junto al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), investigadores del INTA y el CONICET, productores forestales, pobladores del delta y los municipios de la región conforma el Comité CientíficoTécnico Ciervo de los Pantanos. Desde 2012, el Comité trabaja para ayudar a los ciervos en peligro, y desarrolló un protocolo para atender rápidamente a los ciervos encontrados, rehabilitándolos y devolviéndolos a zonas seguras dentro de su hábitat natural. También se sumó National Geographic a la campaña de concientización.

"Vivir el momento de la liberación luego de un proceso largo de recuperación es gratificante. Creemos que es muy importante difundir las problemáticas que afectan a las diferentes especies de nuestro país para que la gente pueda conocer un poco más sobre las amenazas que enfrentan animales emblemáticos de nuestro país, en este caso de la provincia de Buenos Aires", afirmó Carina Righi, Responsable de Conservación e Investigación de Fundación Temaikèn.

Una historia con final feliz fue la de Yasí y Valiente, dos crías de ciervos de los pantanos que Fundación Temaikèn, como parte del Comité, las recibió y rehabilitó en su Centro de Recuperación de Especies (CRET) y fueron reinsertadas a su hábitat natural.

No pasó lo mismo con Delta y Paraná, dos hembras de ciervos de los pantanos que fueron rescatados en 2007 y 2009 por la Dirección de Fauna y que no pudieron ser liberadas. Delta fue encontrada con heridas graves por haber caído en una zanja y no puede regresar a su hábitat por las secuelas de sus heridas; mientras que Paraná fue criada como mascota por pobladores locales y no puede recuperar su comportamiento silvestre. Hoy están en el Bioparque Temaikèn como animales embajadores para contar su historia.

¿Cómo ayudar?

Dar aviso a las autoridades para denunciar la caza furtiva o por la aparición de un ciervo herido o sano si se presentara en una propiedad privada o perdido.Llamar a la Dirección de Áreas Protegidas del Organismo Ambiental de la Provincia (OPDS) al 0221-15- 481-5099.

Exigir más áreas protegidas de jurisdicción estatal en el frente de avance del Delta del Paraná y en refugios o reservas privadas en los campos forestales, como también controles efectivos sobre la caza furtiva, en especial en épocas de inundaciones.

Ser parte de la conversación en redes sociales a través de la concientización:#CiervoDeLosPantanos del Delta #MonumentoNatural en peligro de extinción.