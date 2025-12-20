Dónde colocar la estrella federal para atraer prosperidad en la Navidad 2025, según el Feng Shui

La decoración tradicional de las Fiestas de Fin de Año, y en especial de la Navidad, cuenta con varios significados y es importante saber dónde colocar la estrella federal para atraer prosperidad en la Navidad 2025.

La estrella federal también es conocida como la flor de Nochebuena

La estrella federal es un símbolo navideño que representa amor, esperanza y prosperidad. Esta planta, cuyo nombre científico es Poinsettia, tiene una flor muy llamativa, de color rojo, que está muy vinculada con la festividad del 25 de Diciembre.

Dónde colocar la estrella federal para atraer prosperidad en la Navidad 2025

De acuerdo a las recomendaciones que sugiere el Feng Shui, la estrella federal para atraer la prosperidad, se debe ubicar en el rincón sureste de la casa.

Es aconsejable, además, colocar la estrella federal cerca de una ventana, de manera que reciba luz indirecta.

Es importante ubicar esta planta en el sureste, porque es el sector que remite a la riqueza y la abundancia. De esta manera se atraerá el éxito y el crecimiento financiero.

Dónde colocar la poinsettia o planta de Navidad, según el objetivo Unsplash

Dónde apoyar la estrella federal

Es importante tener en cuenta la base en la que se ubicará a la estrella federal, ya que los materiales también tienen un significado energético en el hogar.

En este sentido, se sugiere colocar esta planta sobre una mesa de cerámica, dado que esto ayudará a canalizar mejor las energías y a fortalecer los lazos familiares.

Qué significa cada adorno del árbol de Navidad

La Estrella de Belén

Es uno de los símbolos más importantes. Se coloca en la punta del árbol y representa la estrella que guió a los Reyes Magos hasta el pesebre de Jesús. Simboliza luz, guía y esperanza.

Bolas o esferas

En un principio, los alemanes decoraban los árboles con manzanas rojas, que representaban el fruto del paraíso y el pecado original. Luego fueron reemplazadas por esferas de vidrio y colores.

Luces

Antes eran velas. Su misión era recordar que Cristo es la “luz del mundo”. Hoy son un símbolo de fe, claridad y renovación, además de representar el espíritu festivo.

Guirnaldas y cintas

Evocan la unión familiar y la continuidad de los lazos. Para muchos, representan los dones del Espíritu Santo que envuelven al hogar.

Campanas

Desde la Edad Media se usaban para anunciar buenas noticias. En Navidad simbolizan el anuncio de la llegada del Niño Jesús.

Ángeles

Son mensajeros de paz y protección. Colocarlos en el árbol simbolizan el cuidado divino sobre el hogar.

Bastones de caramelo

Originarios de Europa, su forma en “J” remite a Jesús o a un bastón de pastor, símbolo de guía y protección. Su color rojo representa la sangre de Cristo, y el blanco, la pureza.

Regalos

Evocan los obsequios de los Reyes Magos y el acto de dar. Representan la generosidad y el amor hacia los seres queridos.

Las piñas

Las piñas pueden aparecer tanto en el árbol como en las puertas y centros de mesa, su significado es el de la esperanza y la inmortalidad.

Medias llenas de dulces

Según cuenta una leyenda, existía un padre de tres hijas que había quedado viudo y vivía una situación económica crítica. San Nicolás se había acercado a él en varias ocasiones a intentar ayudarlo, pero el hombre se negaba. Entonces, el santo entró a la casa por la chimenea una noche y llenó las medias de las niñas (que justo estaban secándose junto al fuego) con monedas de oro.