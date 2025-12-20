“Actuó con negligencia”. Imputan a un operario de una clínica el inicio de un incendio forestal en Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un hombre fue imputado por el incendio que se desató ayer a pocas cuadras del Centro Cívico de esta ciudad, detrás del Sanatorio San Carlos, y que puso en riesgo a pacientes, transeúntes y edificaciones cercanas.

Tal como informaron desde el Ministerio Público Fiscal rionegrino, se formularon cargos contra un trabajador de mantenimiento del Sanatorio San Carlos “por su presunta responsabilidad en un incendio ocurrido ayer en el sector sur del estacionamiento de ese establecimiento asistencial”. El hecho fue calificado como incendio culposo.

La investigación judicial preliminar señaló que el fuego comenzó entre las 13 y las 13.30

De acuerdo con la acusación, entre las 13 y las 13.30 de ayer, el imputado manipuló una amoladora sobre una estructura de hierro ubicada a escasos metros de pastizales secos en la ladera del Cerro Runge, a la altura del kilómetro 1 de la avenida Bustillo. Las chispas generadas incendiaron el pastizal y originaron un foco ígneo que se propagó rápidamente por la pendiente, impulsado por la dirección y velocidad del viento, que presentaba ráfagas de hasta 45 km/h.

El Ministerio Público sostuvo que el trabajador actuó con negligencia “al operar la herramienta en un lugar no habilitado ni seguro, desatendiendo el deber de cuidado y el marco normativo de prevención vigente en el contexto de la declarada emergencia ígnea provincial”.

El fiscal Facundo D´Apice agregó que, de acuerdo con el informe preliminar del perito especializado en incendios, “la causa probable es una fuente térmica de esquirlas metálicas incandescentes, de temperatura aproximada de 1500°, generadas por fricción abrasiva del uso manual de herramienta de corte tipo amoladora”.

El fiscal señaló que personal de Defensa Civil refirió que la herramienta habría sido movida respecto del lugar donde fue vista inicialmente. También mencionó filmaciones aportadas por viviendas frentistas, que permiten observar el horario del inicio del fuego (alrededor de la 13.27) y la presencia de una sola persona en el sector.

“No fue un accidente”

En ese sentido sostuvo: “Esto no fue un accidente, fue una negligencia que podía haberse evitado. Quien utiliza una amoladora conoce los riesgos y la necesidad de operar en un entorno seguro y con elementos de protección. Ayer, con pastos secos, viento y emergencia ígnea vigente, el resultado era previsible”.

Finalmente, la fiscalía requirió un plazo de cuatro meses para completar la investigación con pericias y trabajo conjunto con el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) y organismos técnicos. Si bien manifestó que su teoría del caso difiere de la hipótesis fiscal, el defensor consideró razonable el plazo solicitado por la fiscalía para continuar con pericias e informes.

El juez Ricardo Calcagno tuvo por formulados los cargos en los términos requeridos: incendio por accionar negligente en los términos de los artículos 45 y 189 primer párrafo del Código Penal. En ese sentido, ordenó al imputado mantener el domicilio fijado y el número telefónico informado, y notificar cualquier modificación, bajo apercibimiento de declararlo rebelde. Al no advertir riesgos procesales presentes, no se dispusieron medidas cautelares. Se ordenó la inmediata libertad del imputado desde la comisaría donde se encontrontraba detenido preventivamente desde ayer.

El incendio que afectó una zona forestal en plena zona urbana pudo ser circunscripto unas cuatro horas después de haberse iniciado, gracias al rápido y coordinado despliegue del Splif, Bomberos Voluntarios, personal de Parques Nacionales y los distintos equipos de emergencia que trabajaron en el combate del fuego.

El fuego continúa controlado en fase de liquidación

Hoy, los equipos regresaron al lugar debido a la detección de algunos puntos calientes, que se reactivaron de manera puntual por la presencia de material combustible. “Se trata de focos contenidos dentro del perímetro ya quemado, sin posibilidad de propagación”, aclararon desde el Splif.

Agregaron que se continúa con el monitoreo permanente del área afectada hasta alcanzar la extinción total del incendio. Los estados operativos de un incendio son: fuera de control, contenido o detenido, circunscripto, controlado y extinguido. “En este caso, el incendio se encuentra controlado en fase de liquidación, es decir, en el proceso previo a su extinción total”, cerraron desde el Splif.