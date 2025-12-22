Cómo atraer la buena suerte en Navidad 2025 con la planta de romero: el ritual que hay que realizar

Con la llegada de la Navidad, la atmósfera se carga de una energía particular de cierre y apertura. En lo esotérico se considera que constituye un portal energético de gran relevancia. Al coincidir con el solsticio y el cierre del calendario gregoriano, se da una vibración de gratitud y renovación. Es por ello que además de celebrar esta festividad, varias personas aprovechan para hacer rituales que permitan atraer la buena suerte de cara a un nuevo año.

Alguno eligen recurrir al romero, una planta considerada una herramienta fundamental en lo esotérico. Esto se debe a que puede actuar como un escudo contra las influencias negativas y, fundamentalmente, como un imán para la buena suerte. Las propiedades energéticas del romero están vinculadas a la claridad, la vitalidad y la regeneración. En la víspera navideña, su uso permite canalizar los deseos de éxito y prosperidad, además de limpiar el canal receptivo de las personas y sus hogares para que la fortuna fluya sin obstáculos. Es así que puede ayudar a proyectar los deseos para el año 2026 y que encuentren un terreno fértil para manifestarse.

El romero atrae claridad mental, limpia las energías y trae prosperidad Foto: iStock

Existen varias formas de usar el romero en ritos de buena fortuna y abundancia. Sin embargo, en esta época del año conviene la creación de un amuleto para la mesa navideña que puede impulsar la unión, la salud de los presentes y la prosperidad económica del grupo familiar. Este rito tiene un doble propósito.

Actúa como un escudo protector , por lo cual ayuda a evitar que discusiones o tensiones familiares afecten la armonía del hogar.

, por lo cual ayuda a evitar que discusiones o tensiones familiares afecten la armonía del hogar. Funciona como un imán de buena suerte, y así proyectar la mesa para que nunca falte el sustento y la claridad mental necesaria para alcanzar los objetivos económicos en 2026.

Integrar esta hierba en la decoración no es solo una elección estética, sino un gesto simbólico para asegurar que la abundancia no falte en el núcleo familiar. A su vez, es sumamente simple porque solo hacen falta los siguientes elementos:

Siete ramitas de romero fresco. Esta cantidad representa la perfección y los ciclos completos.

fresco. Esta cantidad representa la perfección y los ciclos completos. Una cinta de raso o hilo de seda rojo para la protección y la activación de la fuerza vital.

para la protección y la activación de la fuerza vital. Una vela blanca o dorada , que simboliza la luz divina y el éxito.

, que simboliza la luz divina y el éxito. Un puñado de sal gruesa y granos de arroz , que son símbolos ancestrales de limpieza y fertilidad económica.

y granos de , que son símbolos ancestrales de limpieza y fertilidad económica. Un plato o base de cerámica/vidrio para la conducción energética.

Amuleto con romero para la mesa navideña Gemini

A continuación, el paso a paso del ritual que hay que realizar en Navidad para atraer buena suerte con romero.

1 Preparación

Una hora antes de que lleguen los invitados, se deben tomar las siete ramas de romero y unirlas por la base con la cinta roja para formar una corona circular. Se recomienda realizar tres nudos, mientras que se visualiza en cada uno un deseo de buena suerte para el hogar.

2 Activación

En el centro de la mesa, colocar el plato de cerámica. Sobre él, esparcir el arroz y la sal hasta formar un círculo, símbolo de protección.

3 Consagración

Colocar el ramillete de romero sobre el círculo de arroz y sal. En el centro del ramillete, colocar la vela.

4 Encendido

Justo antes de sentarse a cenar, se procede a encender la vela con un fósforo. Mientras la llama crece, se debe decir en voz alta o mentalmente: “Que en esta mesa la suerte se siembre, la abundancia florezca y la luz nos guíe”.

Antes de que inicie la cena navideña, encender la vela, que debe mantenerse prendida hasta que se termina la celebración Gemini

5 Cierre

La vela debe permanecer encendida durante toda la cena con la supervisión adecuada. Al finalizar la celebración, los granos de arroz y las ramas de romero se guardan en una pequeña bolsa de tela que se esconderá en la cocina de la casa durante todo el mes de enero para asegurar que la “suerte navideña” se instale definitivamente.