El dilema de la cervecería de un amigo la llevó a visionar un negocio digital millonario

En el proceso de ayudar a un amigo, creó un puente entre quienes siempre soñaron con tener su propio negocio y aquellos que por diferentes motivos no pueden continuar con el emprendimiento que tienen activo.

Carina Durn PARA LA NACION

“Quiero transmitirles a aquellos emprendedores digitales que están pensando en dejar su proyecto por la razón que sea, que el esfuerzo que han realizado tiene valor y que hay muchos interesados en comprar un negocio digital en funcionamiento, quizás el suyo”, manifiesta Andrea Bertone, fundadora de Sitio de Tiendas y una mujer que, años atrás, vislumbró una necesidad de muchos en un mundo online donde varios proyectos suelen quedar flotando en la nube, a la deriva.

Para Andrea, emprender siempre formó parte de su identidad. En su linaje familiar, el anhelo de transitar por un sendero propio -significativo y sentido – y trabajar con mayor autonomía y libertad, marcaron su propia existencia.

Su abuelo había fundado una empresa con tan solo 27 años y su propio padre renunció a un trabajo en relación de dependencia para seguir sus huellas y ampliar el negocio existente. Cuando ella y sus cuatro hermanos llegaron al mundo, el esfuerzo y el estudio signaron su camino, lo que los llevó a iniciar sus carreras en diferentes empresas multinacionales. Sin embargo, el espíritu emprendedor predominó en todos, aunque en Andrea parecía estar relegado: “Mis hermanos, al tiempo de comenzar a trabajar decidieron renunciar a sus puestos para emprender”.

Así, cada uno había elegido el camino de la autonomía y la mujer, con formación en relaciones públicas y marketing digital en la Universidad Católica Argentina, parecía ser la excepción, hasta que un buen día descubrió el mundo digital.

La problemática de una cervecería artesanal y la visión de un negocio millonario

Andrea había comenzado su carrera en empresas de tecnología enfocada en marketing y desarrollo de canales, siempre en el mundo físico. No fue hasta hace cinco años atrás, cuando cursó una diplomatura en estrategia digital, que descubrió un universo de oportunidades infinitas: el mundo online. “Develé que se podía emprender prácticamente sin capital, dedicando tiempo en los momentos que uno disponía y a distancia. Un sueño hecho realidad, fue allí cuando monté mi primer e-commerce dedicado a la jardinería”, cuenta.

Durante su carrera laboral, Andrea había trabajado en Telefónica, ING, Siemens, GfK y Samsung Electronics, en posiciones gerenciales y desarrollando equipos de alto rendimiento. Luego ingresó en el área de marketing de Intel para ocupar la dirección de Retail Marketing para América, un puesto que ejerce hasta el día de hoy.

Sin embargo, su primer negocio digital, iniciado en paralelo a su empleo fijo, había comenzado a florecer. Se trataba de un sitio de dedicado a huertas orgánicas (VdeVerde), que le demostró que allí, en la nube online, había un vasto mundo por explorar. Pero fue un tiempo después, en una conversación con un amigo, que un nuevo camino se abrió ante ella: Sitio de Tiendas.

“Él se dedicaba a la venta de propiedades inmobiliarias e intentaba vender el fondo de comercio de su cervecería artesanal ubicada en el barrio de Palermo. La misma no había llegado a ser muy rentable, excepto por su negocio digital, que ofrecía la entrega de cerveza artesanal a domicilio. A partir de esa situación le sugerí incluir los activos digitales y sus ganancias en el paquete de venta y allí mismo, surgió la idea de desarrollar una plataforma para vender fondos de comercios digitales”, rememora Andrea.

Andrea se formó en relaciones públicas y marketing digital. Tiene una larga trayectoria en algunas de las empresas más destacadas del sector tecnológico. Además, fue docente del MBA en la Universidad de Palermo, como titular de la materia estrategia de canales.

Al ver que era una necesidad de muchos, la emprendedora decidió materializar su idea. En el camino descubrió que en otras regiones del mundo esta práctica no solo existía hacía más de diez años, sino que representaba, dependiendo del país, 500 millones de dólares anuales en ventas de negocios online.

“Cuando se me ocurrió la idea yo estaba con otros proyectos dando vueltas y veía que el mercado en Latinoamérica aún no estaba del todo maduro para este modelo de negocio, pero tenía esa sensación de que era una buena idea, que podía ayudar a tantos de esos amigos y conocidos que estaban en la situación de emprender o de cambiar de trabajo, sentía que era una posibilidad nueva que me atraía mucho y me puse a desarrollar esta visión”.

Un puente entre los que sueñan un negocio y los que no pueden continuar el suyo

Desde que tuvo la idea hasta que Sitio de Tiendas vio la luz, Andrea se dedicó a estudiar el mundo online en profundidad, mientras asumió un cambio de posición que le permitió entender la dinámica desde la visión de una multinacional y el retail, y crecer en experiencia con su e-commerce de jardinería. A la par, ejercía como docente del MBA de la universidad de Palermo en la materia de estrategia de canales y shoppers.

En ese camino de análisis y aprendizaje, tres años después, Sitio de Tiendas se convirtió en un hecho: “Al verlo funcionar sentí la satisfacción de confirmar que este modelo de negocio cubre una necesidad que estaba latente y se profundizó con la llegada de la pandemia y la aceleración del comercio digital. La gente con la que hablamos nos confiesa que no sabía de esta posibilidad pero que les parece maravillosa y no entiende por qué recién ahora existe”, asegura Andrea.

“Sitio de tiendas es un puente entre quienes siempre soñaron con tener su propio negocio, y aquellos que por diferentes motivos no pueden continuar con el emprendimiento exitoso que desarrollaron y tienen activo. De esta forma, el emprendedor inicial puede ver ese esfuerzo continuado y no perder todo aquello que creó, dándole la posibilidad a otro de no tener que arrancar desde cero”.

La idea de Andrea es que el emprendedor inicial pueda ver su esfuerzo continuado y no perder lo que creó, dándole la posibilidad a otro de no tener que comenzar desde cero.

“Creo que Sitio de Tiendas es una manera de democratizar el emprendimiento, donde todos pueden tener su propio negocio e invertir sabiendo que tiene parte del camino recorrido, que ya se ha resuelto la parte más crítica de la generación de un nuevo negocio y hay ganancias demostrables”.

“Este modelo significa una solución para familias enteras que hoy tienen un problema de salida laboral o para quienes quieren mudarse de país con una fuente de ingresos ya asegurada. Basta con elegir un comercio que se adapte al rubro donde uno tiene su experiencia o pasión y listo, los primeros pasos, los más difíciles y frustrantes, ya se han hecho, el negocio ya está andando, es mucho más fácil mantener que crear”, manifiesta Andrea con una gran sonrisa.

“Me sorprende la habilidad de crear negocios que no requieren de capital, sino de ingenio”

Hoy, Andrea Bertone abraza el espíritu emprendedor que corre en su sangre con fuerza, para trabajar a la par con los miles de hacedores que anhelan ver concretados sus sueños.

Su travesía, sin dudas, fue de crecimiento, aprendizajes y asombro continuo: “No deja de sorprenderme la creatividad de la gente, hay negocios que jamás se me hubiesen ocurrido, también me sorprende la habilidad para crear negocios que no requieren de capital sino de ingenio. Pero, lo más importante que creo haber aprendido, es que todos aquellos que han logrado tener un negocio exitoso lo han conseguido gracias a la tenacidad, la constancia y el esfuerzo. Cuando uno se dedica a hacer algo que lo apasiona -a su ritmo, con sus horarios y desde el lugar que uno elija, tal como te ofrece el mundo online- las posibilidades son infinitas”.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project