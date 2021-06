La aclaración de Covax tras la polémica: “La Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer”

El director del Fondo Covax para América Latina, Santiago Cornejo, aclaró este miércoles que la Argentina “tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer”. Lo hizo a través de una carta a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y de un comunicado de la entidad, luego de que el Gobierno desmintiera haberle solicitado que no enviara al país las dosis del inmunizante estadounidense.

Tras la polémica que se generó ayer a raíz de sus declaraciones en una sesión académica, Cornejo sostuvo en la misiva: “Cuando respondí a una pregunta sobre la Argentina lo hice rápidamente y no entre en detalle porque no era el propósito de la reunión”. Y agregó: “En mi respuesta utilicé la traducción de los términos en nuestro acuerdo legal con los países (que llamamos “Opt-in/Opt-out Windows”) y la traducción de este término se está interpretando tan solo como una cuestión de interés de parte del gobierno con la vacuna cuando no es así”.

Según el director regional de Covax, la Argentina “tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer” a través del mecanismo creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la distribución equitativa de inmunizantes a nivel global. Sin embargo, no se pudo avanzar en ese sentido ya que el Gobierno no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante estadounidense.

Noticia en desarrollo

LA NACION