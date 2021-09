El doloroso hecho que le arruinó el cumpleaños al príncipe Harry

Kate Middleton retomó sus compromisos oficiales y lo hizo en una base de la Fuerza Aérea Británica (RAF) reuniéndose con algunos soldados. El evento coincidió con otro que sucedía a miles de kilómetros de ahí: el cumpleaños de Harry, un admirador del rol de las fuerzas armadas británicas, y quien supo estar en sus filas.

Harry ha revelado en varias ocasiones que lo que más extraña de su antigua vida son sus actividades militares Instagram Sussex Royal

Es por eso que Harry podría haberse sentido dolido por la imagen oficial. Así lo aseguró una comentarista especializada en realeza que dijo que “Harry habría querido con desesperación ser el royal encargado de la reunión y no su cuñada”. De hecho, el príncipe habría sido una mejor opción para la reunión dado su pasado marcado por el ingreso en la academia militar.

El príncipe sirvió en el ejército durante diez años, realizó dos giras en Afganistán y mantuvo varios títulos y roles militares mientras pertenecía a la familia real. Pero después de dar un paso atrás como miembro de la realeza y mudarse a Estados Unidos con su esposa Meghan Markle en 2020, fue despojado de todos sus títulos para ser distribuidos entre otros miembros de la casa real.

“Ver a Kate Middleton reunida con soldados en la RAF Brize Norton tuvo que haber sido doloroso para el duque de Sussex”, señalaron la experta en realeza del Daily Mail, Charlotte Griffiths, y el editor Richard Eden.

La afirmación se dio en el marco del podcast Mail’s Palace Confidential, en el que Griffiths sugirió: “Sabemos que es el tipo de compromiso que Harry todavía desearía estar haciendo”. Luego, para justificar sus palabras, recordó que el príncipe dijo durante las negociaciones de su salida que él quería seguir cumpliendo con los actos militares de la familia real. “Él estará diciendo: ‘Mira, no es mi culpa, es de la familia real y de los hombres de traje que no me dejaron seguir haciendo cosas como esta’”.

“Creo que realmente lo habrá tocado, especialmente, porque era algo relacionado con Afganistán y él estuvo allí”, agregó Griffiths. “Seguramente habrá pensado: ‘Estos tontos hombres de traje que no me dejan continuar con mis actividades militares. Yo hubiera sido el indicado para cumplir con esa reunión porque tengo una conexión genuina con Afganistán. Podrían haberme aprovechado y sin embargo no lo hicieron’”

“Sé que Kate es brillante, pero ella no estuvo en el ejército por lo tanto Harry realmente habría sido una mejor opción”, señaló la especialista.

El editor del Daily Mail, Richard Eden, estuvo de acuerdo con ella, aunque afirmó que se alegraba de ver a la duquesa de Cambridge en sus deberes reales de vuelta: “Es genial verla volver al trabajo y realizar este tipo de tareas”. Y concluyó: “Sí, obviamente, sería bueno tener a Harry, por eso coincido en que cuando ve este tipo de imágenes, probablemente, él mismo sienta un poco de tristeza”.