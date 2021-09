La verdadera razón de la salida de Patrick Dempsey de Grey´s Anatomy

Los seguidores del drama televisivo Grey´s Anatomy vivieron uno de los momentos más difíciles de la serie en 2015. La partida de Patrick Dempsey y la muerte de su personaje, Derek Shepherd, se convirtió en una de las más trágicas de su reparto. La razón de su salida era toda una incógnita hasta que, seis años después, Dempsey contó en el diario británico The Independent que se debía al ambiente tóxico que se respiraba detrás de las cámaras de la ficción de la cadena ABC. Ahora, el nuevo libro de Lynette Rice, Cómo salvar una vida: La historia interna de Grey´s Anatomy, arroja luz sobre las verdaderas razones por las que Dempsey abandonó la serie.

El libro detalla las supuestas diferencias entre Dempsey y la creadora del programa, Shonda Rhimes. En un extracto publicado por The Hollywood Reporter, se afirma que el actor “aterrorizaba al equipo”. En más de 80 entrevistas con miembros del elenco actuales y anteriores, Rice explora los primeros días del programa y relata algunas de las historias entre bastidores más llamativas.

Según reveló el productor ejecutivo de la serie, James Parriott, que supervisó la salida del actor, Dempsey tenía problemas con el departamento de Recursos Humanos. “No era sexual ni nada de eso. Pero básicamente aterrorizaba a los demás. Algunos de los miembros del reparto tenían síndrome de estrés postraumático por él”, aseguró. “Tenía el poder y sabía que podía parar la producción cuando quisiera y asustar a la gente. Vino gente de la cadena (de la ABC) y el estudio y hablaron con él. Yo creo que simplemente estaba harto de la serie. No le gustaba tener que venir todos los días a trabajar. Él y Shonda se atacaban todo el tiempo”, añadió.

Ellen Pompeo y Patrick Dempsey en Grey's Anatomy Archivo

La productora Jeannine Renshaw también rompió el silencio: “Muchas de las quejas eran por él. Creo que Shonda finalmente fue testigo y fue la gota que rebalsó el vaso. Shonda acabó diciendo que si él no se iba, lo haría ella misma. Nadie quería que se fuera porque él era la serie”. En sus declaraciones también comentó que, a pesar de todo, Dempsey siempre había sido “un encanto” antes de que la relación entre trabajadores estallara. “Esta industria te destroza”, lamentó la productora.

No todas fueron críticas

No todos criticaron a Dempsey, la actriz Brooke Smith habló bien de él porque salió en su defensa cuando su personaje tuvo que despedirse de la serie

Sin embargo, no todo lo que rodea al actor son críticas. La actriz Brooke Smith, una de sus compañeras en la serie que interpretaba a la cirujana Erica Hahn, aseguró que Dempsey la defendió cuando le dijeron que ya no volvería a participar en la serie a partir de 2008. “Recuerdo que lo llamé contándole que no podían escribir nada más para mí, y que me iba. Él no lo podía creer”, declaró Smith. El equipo de producción de la serie preparó un comunicado para dar a conocer su marcha, pero ella nunca llegó a leerlo. “Patrick lo sacó de mi saco en el programa de Ellen DeGeneres y lo leyó por mí. No lo olvidaré nunca. Me defendió”, sumó.

Otros compañeros coinciden en que Dempsey era muy atento con ellos, pero no fue suficiente para evitar su salida de la serie. El final de Derek Shepherd pudo verse en la pantalla chica en el episodio 21 de la temporada 11, llamado “How to save a life” (“Cómo salvar una vida”) al igual que la canción principal con la que inicia cada capítulo de la serie. Un momento que se convirtió en uno de los más memorables de Grey´s Anatomy, una serie que comenzó en 2005 y renovó su última temporada para 2022 y está apunto de estrenar la temporada 18 en los próximos días. Según la guionista Krista Vernoff, se planea que el drama alcance los 400 episodios y su spin-off, la serie Station 19, siga en marcha.

El ambiente tóxico

Ellen Pompeo y Patrick Dempsey en Grey's Anatomy Archivo

Derek Sheperd (Dempsey) interpretaba a la pareja de la protagonista, Meredith Grey (interpretada por Ellen Pompeo). Cuando se bajó del proyecto, en 2015, sabía que no había vuelta atrás porque su personaje desaparecía de forma definitiva. Muchos se preguntaron entonces cuál había sido el verdadero motivo que hizo que Dempsey, en el pico de su popularidad, decidiera abandonar una serie en la que era protagonista y ganaba millones. Pero ahora reconoce que el ambiente tóxico que rodeaba a las jornadas de grabación lo ayudó a dar el salto.

Dempsey refrenda unas palabras que su entonces compañera, Ellen Pompeo, dijo para la revista Variety hace un año y medio. En ese contexto, contaba que habían habido “muchos momentos” en los que estuvo a punto de abandonar el barco. “Los primeros 10 años”, dijo quien da vida a Meredith Grey, “tuvimos serios problemas de cultura, muy mal comportamiento, un ambiente de trabajo realmente tóxico”. Sin embargo, para ella todo cambió cuando empezó a tener hijos y a centrarse en ellos. “Con 40 años, ¿dónde voy a ganar tanto dinero? Tengo que cuidar de mis hijos. Después de la temporada 10, hubo grandes cambios delante y detrás de las cámaras. Mi objetivo fue vivir una experiencia en la que fuera feliz y de la que me sintiera orgullosa porque habíamos tenido muchos problemas durante 10 años. Mi misión fue: ‘Esto no puede ser fantástico para el público y un desastre por detrás”. Pompeo levantó la voz por la igualdad salarial y en las últimas temporadas de la serie se embolsó más de 21 millones de dólares.

Grey´s Anatomy: Patrick Dempsey volvió por unos días a interpretar a Derek Shepherd en la temporada 17 Instragram kristavernoff

Tras ser consultado sobre ello en una entrevista para el diario británico The Independent, Dempsey decía: “Creo que en cualquier momento en el que estás en un entorno en el que trabajás 17 horas al día, seis días a la semana, resulta muy difícil mantener ese entorno saludable”.

Pese a la salida definitiva del actor de la serie, hace unos meses decidió regresar. Fue en forma de sueño y durante un episodio relacionado con la actual pandemia. Pero no descarta volver en nuevas ocasiones más adelante. El actor cuenta que aquello fue “una experiencia muy especial para todos”. “Todos lloramos y a todos se nos removieron muchas cosas, emocionalmente hablando. Fue algo muy curativo”, dijo.

El actor decidió cambiar de registro e incursionar en papeles más oscuros y complejos. Tras protagonizar la adaptación televisiva de la novela La verdad sobre el caso Harry Quebert, ahora está inmerso en el rodaje de un thriller de trasfondo financiero llamado Devils, también adaptación de otro libro. Pese a ser un personaje muy popular y tener casi seis millones de seguidores en Instagram, para él observar e imitar lo que hacen los famosos en las redes “no es la clave de la felicidad”. “La vida es ser altruista y retribuir, todo lo demás es una distracción”, asegura.