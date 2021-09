Ángel de Brito destapó la interna en el jurado de La Academia: “Pampita es más mala que las arañas”

Ángel de Brito destapó una interna entre sus compañeras de jurado de La Academia 2021. Es que, según contó el conductor de Los Ángeles de la Mañana (eltrece), en los últimos días Guillermina Valdés habría terminado el programa al borde del llanto a causa de comentarios de Pampita Ardohain y Jimena Barón.

“Ayer no me habló mucho Guillermina, intercambiamos frases escuetas”, comenzó de Brito, dando a entender que se respiró un mal clima entre los jueces de ShowMatch en los últimos días. “En el corte se fue del jurado, fue con Rocío Marengo. Pero el tema del jurado, entre las chicas, está tenso”, manifestó.

Luego, de Brito explicó que la tensión escaló al punto tal en que Valdés quedó al borde del llanto. “Guillermina estaba prácticamente por llorar. Le están haciendo bullying a Guillermina. Pampita es más mala que las arañas”, subrayó.

Sin embargo, el vínculo no sería tenso únicamente entre Ardohain y Valdés. Según contó el conductor de LAM, una de las últimas noches, cuando la pareja de Marcelo Tinelli cuidó a Momo -el hijo de Jimena Barón- el conflicto habría escalado. “Está tenso también. Jimena mete fichas”, remarcó de Brito.

Ángel de Brito contó cómo es la relación de Jimena Barón, Pampita y Guillermina Valdés

Pampita Ardohain contra las panelistas de Los Ángeles de la Mañana

Días atrás, Maite Peñoñori le preguntó a Pampita Ardohain por su eterna rivalidad con las panelistas de Los Ángeles de la Mañana. Lejos de calmar las aguas, cuando la cronista de LAM le consultó a la conductora por qué había “disparado” contra ellas en otra oportunidad, del otro lado redoblaron la apuesta.

“Yo la pasé muy bien en el programa. Ángel fue súper respetuoso, cálido, fue una muy linda entrevista, muy profunda”, expresó Pampita en referencia a su paso por LAM. “Pero dijiste ‘cuando tengan su programa’, medio que nos chicaneaste”, insistió Peñoñori. Lejos de rectificarse, Ardohain contraatacó: “No me acuerdo. Las cosas que no me interesan me las olvido rápido. Yo ando por la vida muy liviana también, no tengo enemigos en el ambiente, por lo menos de mi parte”, advirtió muy seria.

Luego, Peñoñori le preguntó a la conductora por su supuesta mala relación con Valdes: “Pancho (Dotto) dijo que ella no tenía una actitud muy proactiva y que vos tenías muy en claro lo que querías hacer”, comentó la cronista. “Pero Guille estaba en otra etapa de su vida, estaba iniciando una familia y yo estaba comenzando, como que no coincidieron mucho las épocas. No tuvimos jamás un problema en nuestro trabajo como modelos, nunca”, cerró Ardohain.