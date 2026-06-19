El error con el ventilador que puede aumentar el calor dentro de casa, según expertos

Para aliviar el calor en casa, uno de los métodos más comunes y económicos es utilizar un ventilador. Sin embargo, es importante emplearlo correctamente porque, de lo contrario, podría fomentar el sobrecalentamiento corporal, advierten los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

CDC: por qué no usar el ventilador si la temperatura interior supera los 90°F

De acuerdo con los CDC, los ventiladores únicamente son útiles si la temperatura en el interior de una casa es inferior a los 90 grados Fahrenheit, es decir, 32 grados centígrados. La razón es que estos dispositivos no están diseñados para enfriar y solo mueven el aire.

En caso de que la temperatura ambiente supere la cifra mencionada, un ventilador podría propiciar que el aire caliente recircule en la habitación y termine por aumentar la temperatura corporal, lo que representa un importante riesgo.

Ante ese escenario, el organismo sanitario pide estar atentos a los síntomas de sobrecalentamiento corporal que indican que se requiere atención médica, por ejemplo:

Calambres musculares

Sudoración inusualmente abundante

Dificultad para respirar

Mareos

Dolores de cabeza

Debilidad

Náuseas

A más de 90 °F o 32 °C lo mejor es evitar el uso de ventiladores en el hogar

Cinco errores al usar un ventilador durante una ola de calor

Muchas personas no saben cómo utilizar correctamente un ventilador en casa y terminan propagando el aire caliente en lugar de refrescarse. En ese sentido, estos son tres errores a evitar de acuerdo con la organización de derechos del consumidor en Reino Unido, Which?:

Colocar el ventilador en el lugar incorrecto. Si la temperatura exterior es más fresca que la del interior, lo mejor es poner el ventilador junto a una ventana abierta para introducir aire fresco en la casa. Es todavía mejor si se orienta hacia otra ventana desde la cual se expulsará el aire caliente.

Si la temperatura exterior es más fresca que la del interior, lo mejor es poner el ventilador junto a una ventana abierta para introducir aire fresco en la casa. Es todavía mejor si se orienta hacia otra ventana desde la cual se expulsará el aire caliente. Creer que los ventiladores sirven para preenfriar una habitación. Es un error dejar el aparato funcionando en un cuarto con la idea de que, cuando se regrese, el ambiente estará más fresco. La función de un ventilador es solo mover el aire y no tiene mayor efecto si la persona no siente directamente la brisa.

Es un error dejar el aparato funcionando en un cuarto con la idea de que, cuando se regrese, el ambiente estará más fresco. La función de un ventilador es solo mover el aire y no tiene mayor efecto si la persona no siente directamente la brisa. No eliminar el polvo antes de encender el ventilador. Es recomendable limpiar y quitar el polvo antes de activar un ventilador ya que toda la suciedad y el polen se dispersarán por el aire, lo que implica riesgos de alergias.

Por último, la organización señala que si bien poner hielo o agua fría delante del ventilador es una técnica efectiva, porque se absorbe mejor el calor del aire, advierte que no es una solución a largo plazo. Si se va a aplicar, la recomendación es colocar el ventilador de manera que la brisa pase directamente por los hielos.

HeatRisk de los CDC: cómo consultar el riesgo de calor y la calidad del aire

Esta semana los especialistas meteorológicos de medios como Univision alertaron sobre un importante aumento de temperatura en estados como California, Nevada y Florida; incluso advirtieron que en Miami se registran sensaciones térmicas de hasta 108 grados Fahrenheit o 42 grados centígrados.

Varias entidades de Estados Unidos están enfrentando una ola de calor SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL - SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

En circunstancias como las actuales los CDC cuentan con una herramienta para conocer el riesgo de calor y la calidad del aire por zona. Alcanza con ingresar al portal web e introducir el código postal para conocer el pronóstico de temperaturas y tomar medidas para prevenir problemas de salud.

El organismo recordó que las personas con enfermedades cardíacas, niños con asma, mujeres embarazadas, mayores de 65 años, bebés y quienes realizan ejercicio o trabajo al aire libre son los que presentan mayores riesgos.

Recomiendan siempre llevar una botella de agua, limitar el consumo de bebidas con alto contenido de azúcares, sodio, cafeína y alcohol, además de tomar descansos, permanecer a la sombra cuando sea posible y, de ser necesario, buscar centros de refrigeración locales.