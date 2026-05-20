Ola de calor en Nueva York: Mamdani activa plan de emergencia por temperaturas inusualmente altas hoy

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la Oficina de Gestión de Emergencias ejecutaron el protocolo estatal contra el clima por una jornada de calor extremo. La medida responde a una alerta oficial por registros térmicos que alcanzarán los 96°F (35°C) en diversas áreas de la ciudad.

El programa de Mamdani contra el calor en Nueva York

Las autoridades neoyorquinas unificaron esfuerzos para resguardar la integridad física de la población de bajos recursos ante las altas temperaturas. Según un comunicado, la estrategia central consiste en abrir refugios climáticos en las cinco divisiones administrativas de la Gran Manzana.

Los centros de enfriamiento abrirán este miércoles para ayudar a la población de Nueva York ante la ola de calor X (antes Twitter) @NYCMayorsOffice

En ese marco, la asistencia tiene como prioridad el cuidado de grupos de riesgo como ancianos, pacientes con patologías crónicas y ciudadanos en situación de calle. Se implementará un Sistema de Alerta Temprana que difundirá notificaciones directas a los dispositivos móviles para mantener informados a todos los habitantes.

A su vez, los funcionarios locales vigilarán en tiempo real los reportes de los centros de salud para medir el impacto real del fenómeno meteorológico. En esa línea, el gobierno coordinará acciones con las corporaciones proveedoras de servicios esenciales y los colectivos barriales organizados.

Por otro lado, el personal municipal recorrerá las calles de los distintos vecindarios para guiar a los residentes hacia las instalaciones climatizadas. La comisionada Christina Farrell advirtió sobre la falta de preparación habitual en esta época del año debido al carácter prematuro del fenómeno.

Recomendaciones ante el calor extremo en Nueva York

De acuerdo con el informe estatal, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) pronosticó que la advertencia de calor regirá hasta la noche del miércoles. Las estimaciones apuntan a un nivel máximo de riesgo entre las 13 y las 17 hs (hora local) en zonas específicas de Nueva York.

El norte de Manhattan, Staten Island y el Bronx registrarán los niveles más altos de calor durante la jornada vespertina. En ese contexto, los especialistas recomiendan buscar refugio en espacios con sistemas de refrigeración artificial para evitar patologías graves por el choque térmico.

El alcalde Zohran Mamdani busca ayudar a las personas más necesitadas durante la ola de calor Instagram @zohrankmamdani

El golpe de calor manifiesta síntomas claros en el organismo como aceleración del pulso y complicaciones respiratorias severas.

Según el comunicado del gobierno de Mamdani, las estadísticas demuestran que el mayor porcentaje de fallecimientos ocurre dentro de viviendas particulares desprovistas de equipos de aire acondicionado. Por este motivo, la ciudad promueve la vigilancia mutua entre familiares, amigos y vecinos de la comunidad.

La exposición prolongada a la intemperie incrementa los riesgos, por lo que resulta indispensable buscar zonas con sombra y tomar pausas constantes. Las personas deben hidratarse de forma continua y suspender las actividades físicas intensas durante los horarios de la tarde.

No solo el calor: la advertencia por la calidad del aire que también rige en Nueva York

Una advertencia paralela sobre la calidad del aire rige para toda la jornada por un indicador de 105. En ese marco, los alérgicos y asmáticos podrían sufrir un incremento en sus dificultades bronquiales debido a estas condiciones.

Para mitigar estos efectos, el ayuntamiento puso a disposición una plataforma interactiva y la línea telefónica 311. Estos canales facilitan la localización de los salones comunitarios, los cuales admiten el ingreso de animales de asistencia y mascotas particulares.