El error de la policía inglesa: allanaron la casa equivocada y detuvieron a dos hombres que se apellidan igual que un sospechoso

Un hecho insólito ocurrió en la localidad de Oldham, Inglaterra. Todo surgió luego de que la policía de West Yorkshire irrumpiera en el hogar de una familia y arrestara a dos hombres por equivocación. ¿La razón? Los sujetos llevaban el mismo apellido que un sospechoso al que buscaban.

Según el medio Dailymail, los oficiales en realidad buscaban a Kashif Hussain, de 43 años, por un enfrentamiento que protagonizó con armas de fuego el pasado enero en Bradford. Sin embargo, por un error garrafal llevaron a la cárcel a dos hombres inocentes.

Quienes vivieron la inexplicable y penosa situación fueron el taxista Shazad Hussain, en compañía de su hermano menor Sharaz, de 36 años. Ambos fueron arrestados a punta de pistola luego de que los oficiales allanaran su casa el 9 de febrero. Respecto de sus declaraciones en el medio, Shazad contó que abrió la puerta de su hogar cuando vio a los policías en la vereda, y fue allí cuando se sorprendió al sentir a uno de ellos gritar: “¡Al suelo!”.

El hombre fue llevado a la comisaría descalzo y con un golpe en la frente Men Media

El hecho fue filmado por un testigo que se encontraba en el lugar. Las imágenes, más que sensibles, muestran cómo un oficial apunta a un hombre. Luego de recibir un golpe, Shazad fue retirado desde su vivienda hacia la calle, notablemente ensangrentado por la herida que había recibido en su frente. Por su parte, Sharaz sufrió un corte en el ojo y otro en la rodilla izquierda. “Son heridas que recibí durante el arresto”, afirmó.

En cuanto al momento que vivió, Sharaz expresó: “Pude ver a alguien mirando por la ventana. Abrí la puerta y había policías armados frente a mí. El tipo estaba allí con un arma”. Y agregó: “Al principio pensé que alguien estaba tratando de robarme. Entonces, un oficial vino al frente con un arma apuntándome. Él gritaba: ‘Policía armada, tírense al suelo’”.

Sharaz dijo que no podía entender lo que estaba pasando y estuvo en shock durante todo el procedimiento. “Estaba descalzo. Otros dos agentes me agarraron y me tiraron al piso. ‘Yo pensaba: ‘¿Qué diablos hice?’”. Asimismo, explicó que no se resistió al arresto por la rapidez y los nervios del momento. “No intenté pelear con ellos. No me dieron la oportunidad de hablar ni nada. Simplemente me tiraron al piso”.

Por otra parte, el hombre reveló que uno de los oficiales le preguntó a su esposa embarazada si conocía a Kashif, antes de verificar la identidad de Sharaz. Ella, aún conmovida por la situación, afirmó que no sabía de quién se trataba.

La policía está buscando a Kashif Hussain (en la foto) MEN Media

Luego del violento episodio, ambos fueron llevados a la comisaría de Ashton Under Lyne, donde les tomaron fotografías y los ingresaron en una celda común. Momentos después, la policía corroboró el error y los individuos fueron liberados sin cargos alrededor de las 11:30 pm. “El sargento simplemente dijo: ‘No te están acusando, lo sentimos, podés irte’”, sostuvo Sharaz.

Si bien se recuperaron de las heridas, Sharaz aún se encuentra conmovido por el hecho. “Fue terrible. Trabajé toda mi vida. No tengo malos antecedentes. Esto fue como pasar por un infierno para mí, mi esposa y mis niños. No había necesidad de la forma en que me trataron. Simplemente me agarraron y me tiraron al suelo”.

Sharaz (en la foto) dijo que la redada dejó en estado de shock a su familia, incluido su hijo autista de ocho años y su bebé de 18 meses; Se quedó con un corte encima del ojo MEN Media

En la actualidad, las familias buscan que los agentes expongan un pedido de disculpas. “Quiero una disculpa de las personas que me arrestaron. Quiero una disculpa pública apropiada. Quiero que todos sepan lo que pasó”, afirmó Sharaz.

Por su parte, Shazad, también taxista, confesó: “Fue totalmente incorrecto lo que hicieron. Mi hermano no se resistió al arresto. Fui traumatizado, esposado y humillado”.

La pareja, que fue liberada sin cargos, dice que no está relacionada con Kashif Hussain y exigió una disculpa de la fuerza MEN Media

En cuanto a las declaraciones de la policía de West Yorkshire, simplemente difundió un aviso y se excusó ante lo sucedido. “Se desplegó policía armada en una dirección en Oldham, en investigaciones de arresto de un hombre buscado en relación con una investigación sobre un disparo de armas de fuego en Bradford”, mencionaba el escrito.

Por último, dictaba: “Los dos hombres que estaban presentes en la dirección fueron llevados a una estación de policía como parte de un proceso de identificación. Ambos fueron puestos en libertad una vez que se estableció que ninguno de los dos estaba siendo buscado”.

La familia aún espera las disculpas y busca visibilizar el hecho para evitar que otros ciudadanos vivan una experiencia tan traumática como la que pasaron ellos.