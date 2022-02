Cincuenta años preso: “Quiero morir en libertad, no quiero morirme preso”, el pedido de Robledo Puch a sus abogados

“Quiero morir en libertad, no quiero morirme preso”, les dijo Carlos Robledo Puch, de 70 años y conocido como El Ángel de la Muerte, a sus abogados Diego Dousdebes y Martín Ebra en una sala de visitas de la Unidad 26 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en Olmos, pocos días antes de cumplir medio siglo preso. Tras el pedido de su cliente, los letrados solicitaron que el mayor asesino múltiple de la historia criminal argentina reciba el beneficio de la libertad condicional.

Así lo informó la agencia de noticias Télam. La solicitud de Dousdebes y Ebra fue presentada ante la Cámara de Apelaciones de San Isidro con el argumento de que Robledo Puch ya cumplió 70 años, “pasó más de 50 en prisión” y no quiere morir en la cárcel.

Ahora, la decisión está en manos de los jueces Ernesto García Maañón y Oscar Quintana. Robledo Puch fue detenido el 4 de febrero de 1972 y fue condenado a la pena de reclusión perpetua al haber sido encontrado culpable de 11 homicidios.

En 1980, los jueces José Ignacio Garona, Bernardo Rodríguez Palma y Roberto Borserini, condenaron a Robledo Puch a reclusión perpetua y le impusieron la cláusula de la accesoria por tiempo indeterminado.

Una de las pocas salidas de Roble Puch cuando fue trasladado a San Isidro por un estudio médico Archivo

En la presentación, a la que tuvo acceso Télam, los abogados defensores justificaron el pedido al considerar que la pena de Robledo Puch se encuentra “agotada” ya que cumplió con los 35 años de condena que postula el Código Penal para los condenados a reclusión y prisión perpetua.

“Más allá de que los crímenes que pueda haber cometido hayan sido aberrantes, a él se le impuso una pena que no tiene punto final. Él fue condenado en tiempos de dictadura, donde había otros parámetros de legalidad que por suerte no rigen ahora. Me pregunto por qué nunca se ha revisado esta pena”, dijo a Télam el abogado Dousdebes.

Los defensores de Robledo Puch solicitaron, subsidiariamente, que Robledo continúe cumpliendo su pena en su domicilio, en función del artículo 10 del Código Penal, el cual posibilita a los reclusos mayores a 70 años y con problemas de salud, a gozar de ese beneficio.

”Es una persona anciana. Tiene 70 años, pero aparenta 90. Está muy deteriorado física y psicológicamente. De alguna manera, esa situación acusa los 50 años que pasó detenido”, agregó Dousdebes sobre el estado de salud del mayor asesino múltiple de la historia criminal argentina.

Durante sus 50 años en prisión, Robledo Puch pasó por numerosas unidades penitenciarias, la primera de ellas fue la Unidad Penal 9 de La Plata, de donde escapó el 7 de julio de 1973, aunque lo recapturaron 68 horas después.

Permaneció en esa cárcel hasta 1981, luego fue trasladado a la Unidad 2 de Sierra Chica en la que permaneció hasta que el 23 de mayo del 2019, cuando fue internado en el Hospital Municipal de Olavarría por una “neumonía multifocal”.

Carlos Robledo Puch Archivo

Y cinco días después, tras recibir el alta, fue derivado a la Unidad 22 de Olmos, donde funciona el hospital penitenciario. Tras su recuperación, lo trasladaron a la Unidad 26, donde permanece alojado en la actualidad.

Se trata de una cárcel que no tiene muros, solo un alambrado perimetral. Y aloja presos que no cumplen condenas por delitos graves o están próximos a recuperar la libertad y en su mayoría los presos superan los 60 años.