Está gravemente enfermo y quiso cumplir un último deseo antes de morir: terminó preso

Un jubilado fue arrestado por la Policía en el jardín de su casa luego de hacer exhibicionismo a través de una cámara rápida. Al ser interrogado, el hombre explicó que quiso cumplir uno de los puntos de su lista de deseos antes de morir. El insólito hecho ocurrió en Inglaterra.

Darrel Meekcom, profesor universitario, recibió la triste noticia de que tenía atrofia multisistémica, un raro trastorno neurológico degenerativo que afecta las funciones involuntarias del cuerpo. El hombre de 55 años también padece Parkinson y problemas cardíacos. Luego de enterarse que su calidad de vida empeoraría a lo largo del tiempo, decidió elaborar una lista de metas que quería lograr antes de su muerte.

Entre ellos, escribió que quería ser arrestado, y para llevar a cabo el plan, hizo exhibicionismo (llamado “mooning”) en una camioneta de velocidad móvil de la Policía en Kidderminster, Worcestershire.

El oficial que se encontraba en el auto observó la exposición y, después de 20 minutos, tres oficiales se acercaron a la casa de Darrel para arrestarlo, pero este se negó. Ante su actitud, los oficiales rompieron la puerta del jardín para entrar y lo esposaron.

La situación fue filmada por Sarah, esposa de Meekcom, y en el video se lo puede escuchar al hombre decirle a los seis agentes que tenía encima: “Tengo una enfermedad terminal, no podré respirar así. Esto es ridículo”.

Jubilado con una enfermedad terminal fue arrestado y cumplió un objetivo de su lista de deseos

Entre las primeras respuestas que recibió, se puede escuchar a una mujer policía decir: “Bueno, esa es una declaración importante que nos acabás de hacer”.

A pesar del incidente, el hombre explicó que estaba cumpliendo su meta: “Estoy bastante feliz de decir eso porque era uno de mi lista de deseos. Me acaban de diagnosticar atrofia multisistémica. Tengo una enfermedad terminal y tengo muy poco tiempo de vida”.

Si bien fue arrestado y trasladado a la comisaría, luego fue liberado.

"¿Nunca quisiste hacer mooning con una cámara de velocidad? Bueno, lo hice” fue lo que contestó Darrel cuando la policía lo tiró al suelo Sarah Meekcom

Al otro día, el hombre dio más detalles de lo sucedido a través de un video: “Estaba simplemente estupefacto de que me arrestaran por exhibirme frente una cámara de velocidad. Es algo que siempre había querido hacer porque me atraparon un par de veces a velocidades tontas como 35 kilómetros por hora en una zona de 30 y siempre me molestaba”, relató.

Asimismo, agregó: “Cuando me dieron el diagnóstico el mes pasado, mi esposa sugirió hacer una lista de deseos y ese fue uno de los elementos que ahora taché”. Luego se refirió a la manera en la que diseñó el plan para ser arrestado: “Bajé mis pantalones en una furgoneta con cámara de velocidad móvil en Stourbridge Road mientras mi esposa iba a comprar pan a un Tesco Express cercano. Salí del auto y mostré mi trasero. Me subí los pantalones y volví al auto. No pensé nada en eso, fue una buena risa”.

Darrel contó la experiencia del violento arresto Sarah Meekcom

Si bien nunca pensó que el oficial se percatara de lo que hizo, se llevó una sorpresa cuando tenía una camioneta de la Policía afuera de su vivienda. “Estaban golpeando la ventana. En otros cinco minutos aparecieron tres móviles policiales. Le dije a mi esposa que no había forma de que saliera. No había hecho nada malo, estaba demasiado asustado para salir. Realmente fue bastante aterrador”.

Meekcom dijo que salió de la casa cuando los agentes irrumpieron en su jardín. Al verlo, lo tiraron al piso, donde sufrió un golpe en la cabeza. La investigación que lleva en su nombre está bajo el título de sospecha por exposición indecente y conducción peligrosa.

“A pesar de salir con la Policía para entregarme, destruyeron mi puerta principal y rompieron la puerta trasera en pedazos. Me agarraron de las manos y digo que no me resisto, me rindo. Había seis de ellos sujetándome tratando de levantar sus brazos por mi espalda. Todo esto por montar una cámara de velocidad, mi aviso de liberación de custodia también dice conducción peligrosa, lo cual también es ridículo”, indicó.

El diagnóstico que afecta su calidad de vida

El hombre comentó que la esperanza de vida después de un diagnóstico de atrofia multisistémica es de alrededor seis años, aunque varía en cada caso. Tras el violento episodio, Darrel sufrió dos convulsiones apenas fue puesto en libertad. Fue llevado Hospital Real de Worcestershire ya que tenían miedo de que sufra una hemorragia cerebral.

Darrel contó cuáles son las enfermedades que sufre desde hace algunos años que afectan su calidad de vida Sarah Meekcom

Con más calma y tranquilidad, contó en otro video realizado por su esposa cómo estaba luego de la escena que protagonizó. “Me siento como si me hubieran abusado. Fue una intimidación escandalosa, me vieron como un gran tipo. Tal vez me percibieron como una amenaza, pero debido a mis enfermedades podían derribarme fácilmente”.

Por último, habló su deteriorada salud: “Tengo enfermedad cardíaca, insuficiencia renal y enfermedad de Parkinson; no soy una amenaza para nadie. Uso una silla de ruedas. Podrían haberme matado muy fácilmente e incluso cuando les expliqué con calma la situación, siguieron sujetándome y esposándome por la espalda”.